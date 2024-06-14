習近平擬11月赴祕魯啟用 中資深水港打入美後院

南美祕魯中部的錢凱是座太平洋濱海靜謐城鎮，如今中國在當地興建一座超級深水港，盼打通與南美的經濟紐帶，勢必挑戰長年視拉美為後院的華府在區域的影響力。

華爾街日報指出，錢凱（Chancay）深水港在一群群鵜鶘與漁民扁舟的環境裡拔地而起。這座港對北京的重要性不言而喻，以至於中國領導人習近平將在今年底親赴啟用儀式，是他COVID-19疫情以來首訪南美。

● 南美到亞洲間海運 時程縮短一半

由中國遠洋海運集團（COSCO）握有多數股權的錢凱深水港，可望加速亞洲和南美間貨貿，從藍莓到銅礦等各種產品橫跨太平洋的航行時間都能縮短，連遠至巴西的客戶都能受益，也可為中國電動車和其他外銷品打開新市場；中國已是南美大部分國家的最大貿易夥伴。

2019年錢凱港計畫審批獲准後，中國官媒旋即紛紛預測祕魯未來將成為中國與南美貿易的樞紐，並指錢凱港可幫助北京解決如海底電纜連接等要務。

耗資35億美元、由中方銀行貸款資助興建的錢凱港，位於祕魯首都利馬以北80公里。雖然南美不乏貨櫃吞吐量更大的港口，但18米的水深將使錢凱港成為南美太平洋沿岸首個能泊靠巨型船舶的大港，業者的海運今後就能直接在祕魯和中國之間往返，不用像現在中方還得先運到墨西哥或美國加州換較小船隻才能進祕魯。

中遠海運表示錢凱港純供提振商務。中遠海運在祕魯的副總經理李歐斯（Gonzalo Rios）說：「這就是個推動發展的商業計畫，沒什麼可隱藏的。」

態勢一大焦點可能會在11月中，屆時習近平將前往祕魯參加亞太峰會，無論美國總統拜登會否參加這場於美國總統大選選後不久登場的峰會，習近平都可藉出席這項意在加強北京在西半球影響力的項目搶盡風頭。

● 發展海外港口 中國經略全球手段

錢凱港與2016年中遠海運在希臘興建的港口相輝映，當時希臘的港口讓中國得以在南歐站穩腳跟。如今，中企控股或經營大約100個外國海港的碼頭，港口投資讓中國得以對渴望投資的國家發揮外交影響力，中國海軍艦艇已在全球泊靠過超過1/3自家擁有或營運的港口。

不過這些港口並未成為中國的祕密軍事基地，與軍事的連結僅止於海軍敦睦泊靠。

了解談判情況的前美方官員和前祕魯官員透露，美國已與祕魯討論過對中國控制錢凱港等重要基礎設施的擔憂。華府擔心者為中企與中國政府（特別是軍方）間的交互影響，因為港口及當中設備同時具有商業和軍事用途。

● 祕魯中資深水港 北京打通巴西海運捷徑

巴西是拉美最大經濟體，在拒絕美國要他們將華為排除於5G網路建設之外後，巴西希望與中國共同開發半導體；中國的企業正在哥倫比亞首都波哥大興建地鐵；宏都拉斯與台灣斷交後盼爭取中方大量投資。中國也在阿根廷購買電動車重要組件所需的鋰礦。

祕魯歡迎中國從港口、開採銅礦到電業等各領域的投資，後者能讓中企幾乎控制首都利馬所有的輸配電。

讓巴西使用錢凱港對中國而言尤感興趣。自2009年中國超越美國成為最大貿易夥伴後，巴西只靠大西洋、未濱臨太平洋就成為一道麻煩。巴西目前約2/3鐵砂和大豆的買主都是中國，外銷中國的海運不從大西洋往東，就是往北先穿越巴拿馬運河進入太平洋。

祕魯太平洋大學（University of the Pacific）經濟學家納雷亞（Omar Narrea）表示，有錢凱港後，就連內陸深處亞馬遜雨林城市瑪瑙斯（Manaus）的巴西出口商，都有機會將貨品運往中國的時間砍半。

但在錢凱港真正為中國、巴西打通海運任督二脈前，必須先解決橫貫亞馬遜雨林與安地斯山脈的陸運。目前只有祕魯一條在最南端的高速公路有連到巴西，離錢凱港有一大段路；能連到錢凱港的新高速公路與鐵路都還在紙上作業。

● 美國長年漠視 拉美後院真空遭北京填補

美國擔心，錢凱港有可能成為南美首座貨真價實全球商業中心，控制這座港將使北京進一步增強對南美資源的掌控，加深在美國後院的影響力並最終於附近駐軍。

一些前美方官員表示，錢凱港計畫凸顯美國將資源集中於他處、近期特別聚焦烏克蘭與中東，而在拉美留下外交真空。

人口3300萬的祕魯離任何潛在全球地緣衝突都很遠，也沒認真看待美方的疑慮；外國只有要來駐軍時才須獲祕魯國會批准，來從事港口營運則不用。

祕魯外長龔薩雷茲奧萊切亞（Javier Gonzalez-Olaechea）表示，若美國擔憂中國在祕魯的影響力漸增，就應加緊來投資，沒人會反對，「美國在世界各地搞了一大堆倡議，唯獨很少在拉美，這就好比他說是你的摯友卻沒空理你」。

曾為美國國務院高級外交官、現任智庫「美洲國家協會」（Council of the Americas）華府分社社長的方斯沃斯（Eric Farnsworth）說：「（錢凱港）改變了整盤棋，確實以一種重要的新方式將中國作為南美通往全球市場的門戶，屆時這就不僅止於商業議題，更是戰略課題。」