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那霸機場地勤大雨中斷 部分航機被迫暫停滑行道

中央社／ 東京14日綜合外電報導

日本沖繩那霸機場今天受伴隨落雷的強降雨影響，停機坪地勤作業中斷約一小時，造成部分航機被迫暫停滑行道或在空中盤旋等待；大雨也造成沖繩河川氾濫及道路淹水等災情。

日本沖繩時報報導，受到落雷及大雨影響，那霸機場內包括全日本空輸（All Nippon Airways）、日本航空（Japan Airlines）及天馬航空（Skymark Airlines）3家航空公司地勤人員，從上午9時20分左右全數進入建築物內避難。

那霸機場辦公室表示，落雷及降雨造成停機坪地勤作業最長中斷約一小時，影響所及有數十架航機無法滑行到停機坪，部分航機甚至暫停滑行道等待逾一小時。由於天候惡劣，也有部分航機在空中盤旋等待落地。

全日空、日本航空及天馬航空表示，雖然天候造成數架航機起降誤點，但沒有航班因此被取消。

琉球朝日送放（QAB）報導，沖繩本島大氣環境今天受到潮濕空氣流入鋒面影響非常不穩定，截至上午10時40分止，包括豐見城市、南風原町及八重瀨町等地，都觀測到時雨量約110毫米的強降雨；那霸機場時雨量也達71毫米，都是今年最多的短時間降雨量。

受到大雨影響，已知沖繩本島出現河川氾濫及道路淹水等災情，消防單位也接獲宜野灣市大山地區出現路樹傾倒通報。

日本 機場 沖繩

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