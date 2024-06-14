李強重牽澳洲友誼小手 專家：欲破美國圍堵

中國總理李強本週出訪紐西蘭、澳洲和馬來西亞，是7年來首度有中國總理訪問紐澳。專家認為，中國正在試圖破解美國透過英美澳「奧庫斯聯盟」（AUKUS）對中國的圍堵。

另一方面，在美國和歐盟對中國採取更多限制措施的同時，中國也欲爭取與紐西蘭和澳洲在經貿上的合作，以改善中國目前的經濟困境。

綜合外電報導，李強週四（6月13日）抵達紐西蘭，並於惠靈頓與紐西蘭總理盧克森（Christopher Luxon）舉行會晤，兩國除了簽署了有關貿易和氣候變遷的協議外，人權議題也被列入議程。

李強此行也宣布中國將單方面對紐西蘭免簽，外交「固樁」和希望藉此提振中國經濟的意圖相當明顯。

對此，台灣政治大學外交系教授黃奎博向DW表示，由於紐西蘭和馬來西亞都是印太區域中，對中國較為友善的國家，而且也是與美國、英國安全互動密切的國家，李強出訪意圖「維穩」，希望藉此鞏固和深化中國與紐西蘭和馬來西亞間既有的多層次關係。

專家：中澳有合作空間

結束紐西蘭的訪問後，李強預計將於週六（6月15日）飛赴澳洲阿德萊德，展開為期4天的澳洲訪問，成為中國前總理李克強自2017年訪澳以來，訪問澳洲最高級別的中國官員。

李強將會見澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese），除了就雙邊、地區和國際問題交換意見外，外界也預期他可能會宣布解除中國對澳洲剩餘的貿易限制、並簽署中澳新合作協議。

李強預計將前往南澳的阿德萊德和西澳的珀斯，並將在第七屆澳中CEO圓桌會議上與澳洲和中國商界領袖進行交流。這將為加強中國和澳洲商界領袖之間的關係做出貢獻。

香港《南華早報》12日引述消息人士說法，預計中國本次將派出自2017年以來最大規模的商業代表團，跟隨李強訪澳。該場圓桌對話，將由雙方不同行業和部門的15名代表組成，其中包括能源公司；採礦和資源；以及綠色技術和轉型等領域。

阿爾巴尼斯則表示：「中國是澳洲最大的貿易夥伴，我們的經濟關係持續為我們兩國帶來巨大利益」，「澳洲繼續尋求與中國建立穩定、直接的關係，以對話為核心」，兩國將在力所能及的地方進行合作，在必須的地方提出不同意見，並維護澳洲的國家利益。

黃奎博指出，身為七年多來首次訪問澳洲的中國最高層級官員，李強在阿爾巴尼斯去年11月訪問中國後的回訪，意味著兩國恢復一年一度的總理級訪問，並標誌著雙邊的政治與外交關係已「暫時趨於穩定」。

對於李強的訪澳目的，美國德州山姆休士頓州立大學政治系副教授翁履中告訴DW，李強此次出訪，顯現出中國對雙邊關係的重視，「一方面當然是想要改善中澳關係，試圖破解美國AUKUS圍堵中國的策略，另一方面也是要爭取經貿上的合作，試著協助中國經濟改善目前的困境」。

翁履中認為，澳洲有可能會願意改善對中關係，因為畢竟目前的總理不是激進的抗中派，「如果中方能夠提出有說服力的合作可能，澳洲沒有道理堅持不合作」。

黃奎博亦指出，對中國而言，澳洲政府對華的「不友善立場」，已經逐漸擺盪回「務實交往」，此時便是中國值得對澳做適度的政治投資的「機會之窗」。而對澳洲而言，因為美國總統大選結果的變數，澳洲似乎也在考慮要適度改善中澳關係，作為其對外關係避險的一環。

他預估，中澳在經貿領域，包括礦石、農牧產品、中資投資、旅遊、文教等方面互動似將呈恢復之勢。不過，中澳雙邊關係是否會明顯改善，尚需考量美中戰略互動環境的配合。

如何處理分歧？

根據澳洲總理府的新聞稿，澳洲總理阿爾巴尼斯（Albanese）週四（13日）在接受《衛報》播客（Podcast）節目「衛報澳洲政治」（The Guardian Australian Politics）專訪被問及，中澳關係是不是一種「基於自身利益的交易關係」時，他否認了這一點。

阿爾巴尼斯強調，雖然澳洲的價值與中國的價值有很大的不同，但就像要接受個人的差異一樣，澳洲需要尊重兩國這些差異，並承認「他們就在那裡」。他說，「我們（澳中兩國）確實有不同的價值觀。我們（澳洲）是一個民主國家，但他們（中國）不是」，「我們重視人權。我們有一套與他們的政治體制不同的標準」。

而針對澳洲應該如何維護自己的價值觀，阿爾巴尼斯說，他確信，中國更希望澳洲不要參與AUKUS，「但我們會維護我們的國家利益」。

對此，翁履中解讀，在中美對立的情況下，美國應不希望看到中澳交往過於緊密，短期內美國跟澳洲關係不會有影響，不太容易動搖，「因為澳洲需要美國提供援助，尤其是軍事上的協助」，而且AUKUS計畫也還在執行中。

黃奎博則說，對美國而言，透過已有的「五眼聯盟」集團以及「奧庫斯」三邊合作的機制運作，加上美澳若干關鍵供應鏈的合作、或是進一步優化美澳關係，例如將澳洲與加拿大和英國一樣，視為為美國關鍵礦產的「國內」供應來源，都是拉攏澳洲，使其不致於過度傾向於中共的重要工具或誘因。澳洲若因此回到曾經有過的「左右逢源、但稍偏美」的外交政策，很可能是目前美、中、澳三方都可接受的情況。

不過翁履中也認為，中澳的一大變數，是今年的美國總統大選後，如果川普當選，且澳洲如果在川普再度執政後，若澳洲政府感受到美國政府將不再重視澳洲，可能在中美之間就會「重新考慮」中美之間距離拿捏。換句話說，「中澳關係，除了兩國的考慮，跟美國的政策也有絕對相關」。

熊貓外交再起

值得一提的是，在舉行中澳雙方正式的政治和經貿會議前，李強訪澳的第一個行程是前往南澳首府阿德雷德訪問，也意外引發話題。

由於阿德雷德動物園是澳洲目前唯一飼養大熊貓的動物園。因此，這次外界也關注，李強是否會宣布延長目前在澳洲的兩隻熊貓「旺旺」和「福妮」10年的租約，或是提供新的大熊貓給澳洲，以藉此表達中國希望中澳升溫的意願。

旺旺和福妮於2009年抵達阿德萊德動物園，長達十年的租約已延長至今年年底。但是，這兩隻熊貓至今並未產下任何後代，且兩隻已經「高齡」20歲的大熊貓，已接近大熊貓最高生育年齡的23歲。

對此，《衛報》12日報導，澳洲總理阿爾巴尼斯11日時曾表示，針對熊貓的安排，他不想預先做出任何決定，但他的政府「支持熊貓」。今年三月，黃英賢在與中國外長王毅會面後也曾向表示，「阿德萊德動物園可能會繼續出現大熊貓」。

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