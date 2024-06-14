蒲亭將訪北韓 南韓美國熱線示警

法國西北部小鎮聖瑪拉格雷斯只有一條主要道路，即使加上周邊地區的人口也不過約3000人，卻因為80年前成為盟軍諾曼第登陸當天最早解放的市鎮而聲名大噪，今年6月6日登陸紀念日前後10天慶祝活動期間，估計吸引百萬人造訪。 鎮政廳牆上掛著1944年流傳下來的美國國旗，也有居民至今懷念當年與美國大兵結下的患難友誼。一些老兵亦舊地重遊，尋找過往的記憶。小鎮的歷史充滿戰火與人情的交織，還藏著什麼值得發掘的動人故事？

2024-06-14 11:30