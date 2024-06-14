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蒲亭將訪北韓 南韓美國熱線示警

中央社／ 首爾14日綜合外電報導

南韓外交部今天表示，南韓和美國高層官員已緊急通話，討論俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）近日可能訪問北韓一事。

路透社報導，南韓外交部說，南韓外交部副部長金洪均（Kim Hong-kyun）與美國副國務卿康貝爾（KurtCampbell）通話時表示，蒲亭訪問不應導致北韓和俄國加深軍事合作，違反聯合國安全理事會相關決議。

康貝爾呼應韓方的疑慮，承諾會持續合作，因應蒲亭此行可能造成的區域動盪和挑戰。

南韓外交部在聲明中說：「雙方緊盯相關發展，並同意透過緊密合作堅決因應北韓對南韓的挑釁行徑，以及升高區域緊張的行動。」

南韓總統府高層官員本月12日表示，蒲亭預計在「未來幾天內」訪問北韓。俄羅斯「新聞報」（Vedomosti）10日報導，蒲亭將在未來數週內訪問北韓和越南。

北韓 南韓 蒲亭

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