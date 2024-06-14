租屋糾紛涉縱火燒屋 台灣女背包客遭澳警逮捕

一名洪姓台灣女背包客因租屋糾紛涉嫌在澳洲犯下縱火燒屋、燒車等重案，遭澳洲警方通緝，今天上午被逮捕。駐墨爾本辦事處向中央社證實，該名女子為台灣人，駐處將對相關案件予以協助。

維多利亞州（Victoria）凱西市（City of Casey）警方12日在社群媒體貼出通緝通知，請民眾協尋一名名為「Tsai-Wei HUNG」的女子。該貼文立即引起當地台僑注意，並有民眾指認該女子疑似為來自台灣的洪姓背包客，事件引起澳洲打工度假社團熱烈討論。

中央社記者詢問維州警方，維州警方今天上午已將該女子逮捕到案。

據了解，該洪姓女子持有打工度假簽證，在澳洲期間於租屋處與房東、房客間有多起糾紛，洪女被控涉及言語恐嚇、金錢勒索、開車衝撞房屋及房客、破壞房屋、縱火燒車、在房東住處縱火等情事。

期間，房屋其他房客向警方報案多達9次，維州警方曾試圖排解房客糾紛，仍未阻止洪姓女子對房東及租客的騷擾行為。直到洪女被指控犯下縱火等重案，澳洲警方才發布通緝。

外交部呼籲旅外國人應尊重當地法規，遭遇困難應向親友或我國駐外館處求助，不應以暴力或違法手段解決問題。外交部也籲請國人配合當地警方辦案，駐處也會關注及確保國人應有的法律權益與待遇，並提供必要協助。