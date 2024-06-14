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續簽兩國貨幣互換協議 阿根廷總統米雷伊將出訪中國

中央社／ 如布宜諾斯艾利斯13日專電

阿根廷媒體報導，在阿根廷中央銀行12日與中國成功續簽兩國貨幣互換協議後，阿根廷總統米雷伊（JavierMilei）已計畫7月出訪中國，與中國國家主席習近平進行雙邊會晤。

阿根廷央行（BCRA）與中國人民銀行12日達成協議，兩國同意續簽規模50億美元（人民幣350億元，約新台幣1619億元）的貨幣互換協議，將有效期延長至2026年6月；這項決定將大大減輕阿根廷外匯儲備的短期壓力，穩定總體經濟狀況。

布省資訊報（Infobae）指出，米雷伊訪中之行是續簽貨幣互換協議後確認的，米雷伊訪中暫定於7月4日，這一安排也暗示著中阿關係的重新定位，中國可能利用這次對談重新啟動雙邊關係，並恢復先前暫停的基礎公共建設計畫，包括在阿根廷南部建設水壩、布宜諾斯艾利斯省建設核電站及火地島建設戰略港口。

自由主義派的米雷伊曾在競選總統期間，聲稱不會與共產國家打交道，但在經濟壓力下，他的外交策略發生了重大轉變。米雷伊在2023年10月時曾發表對共產政權看法時說：「我們不與共產黨簽訂協定。我不會促進與共產主義者的關係，無論是古巴、委內瑞拉、北韓、尼加拉瓜或中國。」

這次訪問象徵著米雷伊面對經濟需求時，逐步演變的領導和外交方式，一改在競選期間對共產主義政權的激烈批評，以務實外交方向處理阿根廷經濟挑戰。這種「務實」也可在米雷伊對教宗方濟各（PopeFrancis）的態度看出，他在總統大選期間猛烈抨擊方濟各「總是站在邪惡的一方」，但在今年2月出訪梵蒂岡時仍與方濟各擁抱和解。

值得注意的是，米雷伊尚未正式出訪美國，此趟訪中行更可能表明阿根廷在主要全球強國間，努力進行戰略多元化國際關係。

米雷伊 阿根廷

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