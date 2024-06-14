古巴飛彈危機62年後…俄核艦赴古巴 美緊盯稱無威脅

古巴飛彈危機六十二年後，俄羅斯四艘海軍艦艇在大西洋軍演並到訪古巴，俄國艦隊包括攜帶極音速飛彈的核動力潛艦，艦隊駛向加勒比海期間，距離美國海軍航空站所在的佛羅里達州僅一百多公里，美方密切監視並保持警戒，但認為不構成威脅。

俄羅斯與西方國家因烏克蘭軍事行動而緊張之際，俄國艦隊十一日在大西洋舉行軍事演習，並於十二日至十七日停靠古巴首都哈瓦那。

俄國國防部表示，巡防艦「高希可夫海軍元帥號」、核動力潛艦「喀山號」參與軍演，模擬以飛彈攻擊逾三百廿浬外的一群敵方目標。這次造訪古巴的俄艦還包括兩艘補給艦。

高希可夫海軍元帥號配備新型鋯石極音速飛彈，這種飛彈用以防衛俄國巡防艦、驅逐艦和潛艦，且可用來攻擊敵艦和地面目標；俄國總統普亭讚賞鋯石為強大的武器，能以九倍超音速穿透任何既有反飛彈防禦系統。

喀山號屬於「亞森–Ｍ」（Yasen-Ｍ）型核動力潛艦，此次造訪哈瓦那是該型潛艦首次停靠外國港口。

俄國外交部形容，此次訪問恪守國際規定，且符合古巴與俄國間的歷史友好關係；古巴外交部表示，俄國軍艦未攜核武，不會造成區域威脅。

美方持續追蹤俄國船艦在加勒比海的動態，表示這並非俄國首次派遣軍艦航向加勒比海，但普亭此前曾警告，俄軍可能將類似武器供應給西方國家的對手，以回應西方國家允許烏克蘭使用類似武器攻擊俄國境內目標。

美方持續監控俄國船艦繞駛佛州海岸附近的情況，但稱不構成威脅。白宮國家安全顧問蘇利文十二日表示，這是例行海軍演習，「我們看過，未來也會再見到，我不會解讀它有任何特定動機」。

蘇利文說，沒有證據顯示俄國將任何飛彈交給古巴，「我們預期不會發生這種事」，但美方將保持警戒。

哈瓦那距離美國海軍航空站所在的佛州西礁島僅一百多公里，美利堅大學教授李奧葛蘭德表示，拜登政府持續加強協助烏克蘭，「俄國軍艦來訪，是普亭要提醒拜登，莫斯科仍能挑戰華盛頓」。

此外，俄國軍艦中停古巴，恰逢古巴數十年來最嚴重的社會和經濟危機，糧食、藥品和燃料短缺，民怨沸騰。李奧葛蘭德說：「這與冷戰相呼應，但與冷戰不同的是，古巴人並不是在意識形態上被俄國吸引，而是經濟方面有所需要。」