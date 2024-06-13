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傳土耳其與美國簽署F-16軍售案 金額逾7000億元

中央社／ 伊斯坦堡13日綜合外電報導
在歷經多月協商，華府終於放行規模230億美元（約新台幣7441億元）的F-16軍售案後，土耳其國防部消息人士表示，土耳其已經與美國簽署這項軍售案。圖為F-16戰機示意圖。圖／美聯社
在歷經多月協商，華府終於放行規模230億美元（約新台幣7441億元）的F-16軍售案後，土耳其國防部消息人士表示，土耳其已經與美國簽署這項軍售案。圖為F-16戰機示意圖。圖／美聯社

在歷經多月協商，華府終於放行規模230億美元（約新台幣7441億元）的F-16軍售案後，土耳其國防部消息人士今天表示，土耳其已經與美國簽署這項軍售案。

土耳其國防部消息人士表示：「軍售合約已簽署，雙方代表正在磋商細節。」

根據這項軍售合約，土耳其將採購40架新F-16戰機，並將現有機隊中的79架升級。

美國國務院上週讚揚土耳其採購新F-16戰機是「向前邁出一大步」，並稱這些是「歷來只提供給最親密盟邦和夥伴的最先進F-16」。

國務院在社群媒體貼文說：「此為美國對與土耳其安全夥伴關係持久承諾的最新例證。」

國務院依照美國法律規定，已於1月通知國會這起軍售案。另外一項金額86億美元，對希臘軍售40架F-35戰機也已通知國會。

美國直到土耳其同意瑞典加入北大西洋公約組織（NATO）的批准書抵達華府後，才放行軍售。

土耳其 美國 軍售

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