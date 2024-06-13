英國海事公司：商船遭飛彈攻擊 疑遭青年運動鎖定
英國海事安全公司安布雷（Ambrey）今天通報，1艘自馬來西亞駛向義大利威尼斯的商船發出求救訊號，稱該船在葉門亞丁（Aden）以東約129海里處遭遇飛彈攻擊。
路透社報導，據安布雷評估，這艘商船符合「青年運動（Houthi）攻擊的對象」。
青年運動掌控葉門首都沙那（Sanaa）和多數人口稠密地區，自去年11月以來屢次針對航行紅海船隻發動攻擊，藉此聲援以哈戰爭中的巴勒斯坦民眾，迄今已擊沉1艘船隻、扣押另1艘船隻，還在其他攻擊事件中殺害3名船員。
青年運動12日承認以小型船隻和飛彈發動襲擊，導致1艘在葉門紅海港口荷台達（Hodeidah）附近的希臘貨輪進水並需要救援。
另一方面，在船舶公司與軍隊和安全部隊間充當資訊管道的英國海事貿易行動辦公室（United KingdomMaritime Trade Operations）表示，他們也接獲亞丁以東98海里處的1起船隻遇襲通報。
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