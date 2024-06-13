印尼學生赴大陸大使館抗議 籲勿迫害新疆穆斯林

印尼穆斯林學生團體今天赴中國駐印尼大使館抗議中國迫害新疆穆斯林，近10名學生在大使館前擺放抗議布條及五星紅旗，要求北京立刻停止種族滅絕行為。警方出動大批警力及鎮暴車戒備。

近10名來自印尼穆斯林學生團體（Mahasiswa IslamIndonesia）的大學生今天傍晚赴雅加達南區的中國駐印尼大使館示威，抗議中國迫害新疆穆斯林，並在使館大門前的馬路上，放置抗議布條和多面五星紅旗。

學生在五星紅旗上擺放一隻象徵和平的鴿子，在旗上灑上紅墨水，意指中國破壞世界和平，並輪流透過大聲公高分貝對著使館大門批評中國政府對新疆維族實施種族滅絕行爲。

印尼穆斯林學生團體發言人拉菲（Rafi）表示，中國在新疆維吾爾自治區的種族滅絕和侵犯人權的行為仍持續發生，因此今天到中國大使館抗議，是希望中國政府正視這個問題。

拉菲告訴中央社：「我們認為自由的禱告是人權一部分，也是穆斯林的權利，但至今他們禱告的權利仍受到限制，所以我們必須再次來這裡（中國使館）表達事情的嚴重性。」

拉菲指出，新疆維族的人權關係到世界對維護和平和人權的承諾，表示從2019年開始，該團體就多次到中國大使館關心新疆維族議題，但至今卻仍未改善。

今天的示威活動是中國駐印尼大使館本週第2場示威行動。

11日有數十名來自北蘇門答臘的居民，因擔心中資公司採礦可能影響農民生計，而聚集在中國使館前抗議，且一度與警衛爆發口角。

印尼警方今天向中央社透露，穆斯林學生團體6月已赴中國使館抗議4次，並指出近期在中國使館前的抗議行動有增加趨勢。