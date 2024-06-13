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歐洲法院裁定未遵守庇護法規 匈牙利挨罰70億元

中央社／ 布魯塞爾13日綜合外電報導
匈牙利總理奧班。 路透社
匈牙利總理奧班。 路透社

歐洲法院以匈牙利未遵守歐盟庇護法規及非法遣送移民為由，處以2億歐元（約新台幣70億元）罰款。對此，匈牙利總理奧班今天抨擊法院判決，稱這是「離譜」的裁定。

法新社報導，歐洲法院（European Court of Justice）表示，對匈牙利處以罰款是因為布達佩斯當局「蓄意逃避」遵守歐洲聯盟（EU）法律，不顧2020年一項要求其必須為尋求庇護者維護國際程序的判決。

歐洲法院在聲明中指出：「由於這種不履行義務的行為前所未見且嚴重違反歐盟法律，因此歐洲法院命令匈牙利支付合計2億歐元罰款，每延遲1天繳交將另罰100萬歐元。」

匈牙利由總理奧班（Viktor Orban）領導的極右翼青年民主黨（Fidesz）執政，雖然青年民主黨在上週末舉行的歐洲議會選舉中位居國內第1，但得票率來到歷史低點。

儘管歐盟和國際法要求匈牙利遵守對保護申請個別評估的規範，奧班和支持他的選民反對庇護申請者進入匈牙利。

法院指出，布達佩斯當局持續限制移民正式申請庇護，並且未能在申請處理期間維護他們留在匈牙利的權利。

因此，法院支持歐洲聯盟執行委員會（EuropeanCommission）對匈牙利處以罰款的請求，稱匈牙利「嚴重損害（歐盟）成員國之間的團結和公平分擔責任的原則」。

對此，奧班今天在社群媒體X寫道：「歐洲法院因為捍衛歐盟邊境的行動而對匈牙利處以2億歐元罰款，外加每天100萬歐元（！！！）的決定離譜且令人無法接受。」

他還寫道，「看來非法移民對歐盟官僚來說，比自己的歐洲公民還重要」。

匈牙利 歐盟

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