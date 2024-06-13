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經濟改革方案爭議大！阿根廷國會馬拉松式辯論 場外爆激烈衝突

中央社／ 布宜諾斯艾利斯12日綜合外電報導
阿根廷總統米雷伊所提備受爭議經濟改革方案試圖在國會闖關，警方和示威群眾在場外的激烈衝突持續一整天。這項法案於深夜以微弱優勢在參議院表決中初步過關。圖／美聯社
阿根廷總統米雷伊所提備受爭議經濟改革方案試圖在國會闖關，警方和示威群眾在場外的激烈衝突持續一整天。這項法案於深夜以微弱優勢在參議院表決中初步過關。圖／美聯社

阿根廷總統米雷伊所提備受爭議經濟改革方案今天試圖在國會闖關，警方和示威群眾在場外的激烈衝突持續一整天。這項法案於深夜以微弱優勢在參議院表決中初步過關。

法新社報導，阿根廷參議員今天就米雷伊（JavierMilei）所提範圍廣泛的自由化改革展開長達數小時激辯。與此同時，在國會外，安全部隊則用催淚瓦斯和水砲對付示威群眾。

改革方案於深夜「大致上」獲參議院批准，意味米雷伊這項重大改革朝跨過終點線邁進一步。

參議員現正就這項法案進行逐條審議，整個過程預計會持續到當地時間明天凌晨。法案如果獲得參議院全院表決通過，將送回眾議院就最終批准進行表決。

另據路透社報導，表決結果，參議院對這項法案的反對和支持度平分秋色，擔任議長的副總統維拉魯爾（Victoria Villarruel）投下決定票，才打破36票同意對36票反對的僵局而通過法案。

這項法案經過馬拉松式的辯論後表決通過，參議員現在正對方案內容進行逐條表決。這項經改方案旨在透過國有企業民營化和為企業提供獎勵措施等方式促進投資。

但一些示威民眾擔憂，這項法案恐使他們更容易深陷居高不下失業率和消費者物價飆升的風險中。

米雷伊 阿根廷 馬拉松

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