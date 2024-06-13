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自民黨重返執政以來新低點 岸田文雄內閣支持率跌至16.4％
日本時事通信社今天公布最新民調顯示，首相岸田文雄內閣支持率跌至16.4%，再寫自民黨從2012年重返執政以來新低紀錄。
時事通信社6月7日到10日針對全日本18歲以上的2000人為對象，以個別面談方式進行民調，有效回收率為62.1%。
民調顯示，岸田內閣支持率比5月調查下滑2.3個百分點，跌至16.4%，是自民黨從2012年重返執政以來的新低點，可以看出面對自民黨內派閥「小金庫」事件，儘管岸田內閣致力提出政治資金規正法（類似台灣的政治獻金法）修法等對策，但仍無法有效拉抬支持率。
岸田內閣不支持率也上升1.4個百分點，來到57%；另有26.7%的受訪者並未表態。
有關自民黨與公明黨及日本維新會達成修法共識，日前在眾議院全體會議上通過政治資金規正法修正草案，合計有超過7成受訪者不太給予正面評價或完全不給予正面評價。
至於政黨支持率部分，自民黨獲得16.4%受訪者支持居冠，最大在野黨立憲民主黨的支持率為4.4%，其他在野黨支持率都不到4%；反觀無政黨傾向的受訪者則高達66.8%。
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