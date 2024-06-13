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奧地利宣布9月29日國會大選 民調預測極右派大獲全勝

中央社／ 柏林12日綜合外電報導
即將結束5年任期的奧地利政府今天宣布，下屆國會大選將於9月29日登場。圖／路透社
即將結束5年任期的奧地利政府今天宣布，下屆國會大選將於9月29日登場。圖／路透社

即將結束5年任期的奧地利政府今天宣布，下屆國會大選將於9月29日登場。

美聯社報導，該國極右派「奧地利自由黨」（Freedom Party of Austria）上週在歐洲議會（European Parliament）選舉以些微差距擊敗總理內哈默（Karl Nehammer）的保守派政黨「奧地利人民黨」（Austrian People’s Party）後，當局宣布於9月29日舉行國會大選。

本屆歐洲議會選舉中，極右派在歐洲聯盟（European Union）27國取得重大進展。

奧地利自由黨在本月9日的歐洲議會選舉拿下25.4%選票，首次在全國大選拿下第一名；人民黨緊隨其後，得票率為24.5%。

至於今年9月的國會大選，近月來的民調預測自由黨將持續領先，且兩黨差距還會持續擴大。

國營的奧地利新聞社（Austria Press Agency）報導，內哈默領導的人民黨在歐洲議會選舉失利後，他坦承國內存在「極大不滿」。

內哈默也矢言，人民黨將在接下來數月內努力說服選民，他們十分認真看待民眾的憂慮，也會正視移民與過度監管等民眾關切的議題。

大選 奧地利

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