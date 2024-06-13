日本兒童退燒藥包裝出問題 業者將回收逾15萬盒
日本以兒童為對象的退燒止痛藥「無比兒童解熱鎮痛顆粒」（ムヒのこども解熱鎮痛顆粒），因為內包裝出問題可能導致藥品變色或變質，業者池田模範堂宣布將自行回收逾15萬盒。
日本電視台（Nippon TV）昨天報導，池田模範堂表示，無比兒童解熱鎮痛顆粒部分內包裝出現問題，導致藥品可能因為接觸到空氣或濕氣變色，或是造成有效成分減少，所以將自行回收部分批號產品。
這些產品外盒上印刷的3碼製造號碼分別是101、102、103、201及202，使用期限為2025年5月到12月，總計15萬1220盒。
池田模範堂表示，雖然藥品發生變色或變質並不會造成嚴重健康問題，但仍請已購買的消費者辦理退貨不要使用。
富山電視台報導，池田模範堂表示，今年5月接獲消費者反映「藥品看似變色」後進行調查，並確認由於內包裝未緊密黏合產生孔洞。目前尚未接獲有民眾健康受害的通報。
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