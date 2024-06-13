快訊

求職未果心生不滿？台中男衝撞成吉思汗健身房 遭法院裁定收押

體育署傳觸電事故 74歲男更換電器突倒地昏迷送醫

央行上修全年經濟成長率為3.77％ 下修CPI年增率至2.12％

日本兒童退燒藥包裝出問題 業者將回收逾15萬盒

中央社／ 東京13日綜合外電報導

日本以兒童為對象的退燒止痛藥「無比兒童解熱鎮痛顆粒」（ムヒのこども解熱鎮痛顆粒），因為內包裝出問題可能導致藥品變色或變質，業者池田模範堂宣布將自行回收逾15萬盒。

日本電視台（Nippon TV）昨天報導，池田模範堂表示，無比兒童解熱鎮痛顆粒部分內包裝出現問題，導致藥品可能因為接觸到空氣或濕氣變色，或是造成有效成分減少，所以將自行回收部分批號產品。

這些產品外盒上印刷的3碼製造號碼分別是101、102、103、201及202，使用期限為2025年5月到12月，總計15萬1220盒。

池田模範堂表示，雖然藥品發生變色或變質並不會造成嚴重健康問題，但仍請已購買的消費者辦理退貨不要使用。

富山電視台報導，池田模範堂表示，今年5月接獲消費者反映「藥品看似變色」後進行調查，並確認由於內包裝未緊密黏合產生孔洞。目前尚未接獲有民眾健康受害的通報。

日本

相關新聞

馬克宏解散國會，然後呢？解讀極右派對法國人的意義

上週日（6月9日），歐盟舉行歐洲議會選舉，聲望不斷攀升的極右派一如預期獲得最大進展。其中法國的國民聯盟（RN）更在法國國內獲得了31.37%的選票，遠遠勝過名列第二的法國執政黨復興黨（RE，得票14.60%）。

莫迪赴歐參與G7峰會 續任總理後首次出訪

印度總理莫迪今天啟程前往義大利，參與七大工業國集團（G7）峰會。這是莫迪第3度擔任總理後首次出訪，他在區域衝突上有何表態...

奧地利宣布9月29日國會大選 民調預測極右派大獲全勝

即將結束5年任期的奧地利政府今天宣布，下屆國會大選將於9月29日登場

傳日本北韓官員5月在蒙古接觸 林芳正：不予評論

韓國「中央日報」今天報導，日本和北韓官員為解決日本人拉致（綁架）問題，5月中旬在蒙古進行接觸。日本內閣官房長官林芳正表示...

東京都知事小池拚第3任 台裔蓮舫是勁敵

日本東京都知事選舉將於七月七日投開票，現任知事小池百合子十二日表態參選，期待三連任，預計獲得執政聯盟自民、公明兩黨與地區...

4艘俄國艦艇到訪古巴 美軍監控：不構成威脅

古巴飛彈危機62年後，俄羅斯四艘海軍艦艇在大西洋軍演並到訪古巴，俄國艦隊包括攜帶極音速飛彈的核動力潛艦，艦隊駛向加勒比海...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。