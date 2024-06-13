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傳日本北韓官員5月在蒙古接觸 林芳正：不予評論

中央社／ 東京13日專電
日本內閣官房長官林芳正。圖／路透社資料照
日本內閣官房長官林芳正。圖／路透社資料照

韓國「中央日報」今天報導，日本北韓官員為解決日本人拉致（綁架）問題，5月中旬在蒙古進行接觸。日本內閣官房長官林芳正表示，「知情該則報導，但基於事件的性質，不予以評論」。

對於報導引述消息人士說法指出，有日本政治家和北韓情報機構人員在烏蘭巴托參與會面，林芳正上午在記者會表示，「我們通過各種管道與北韓方面進行接觸，但基於事件性質，不予進一步評論。」

林芳正表示，為解決日本和北韓之間諸多懸而未決的議題，舉辦領導人峰會、進行高層協議的意圖並未改變。

北韓領導人金正恩的胞妹金與正今年3月曾透露，日本首相岸田文雄曾提議有意舉行領導人會談，但她隔天又說，「我們拒絕與日本方面進行任何接觸或談判。」

產經新聞報導，北韓拒絕公開談判，卻選擇秘密與日本接觸，是因為目前正面臨國內外困難局勢，希望「在經濟與外交上尋求突破」。

報導稱，共有3名北韓情報與外匯機構相關人士參與這次會面，日本則派出包括政治家在內的代表團，談判內容的細節不明。報導還稱，日本和北韓上週原本計劃在中國的內蒙古自治區進行接觸，但不清楚是否按照計畫進行。

北韓 日本 林芳正

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