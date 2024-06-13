快訊

這次抓到了！柳采葳向衛生局檢舉柯建銘在立法院抽菸

「人生被毀！」媽逼他用新青安無痛買房 半路殺出大學生害房貸優惠蒸發

HTC曾引領潮流！當年蝴蝶機找日本偶像代言「比iPhone還風光」

阿根廷總統未攜外長參與G7峰會 引政治爭議

中央社／ 布宜諾斯艾利斯12日專電

阿根廷總統米雷伊將出席七大工業國集團（G7）領袖峰會，談論阿根廷作為人工智慧發展中心的潛力，然而外交部長蒙迪諾並未隨行，一連串政策調整引發外界解讀政府內部不滿蒙迪諾的政治爭議。

米雷伊（Javier Milei）10日宣布轉移蒙迪諾（DianaMondino）之權，賦予總統府秘書卡琳娜．米雷伊（Karina Milei）更大的外交政策權力，掌管投資和國際貿易基金會，這讓蒙迪諾不再對政府的經濟計畫有關鍵影響。

「商業紀事報」（El Cronista Comercial）指出，今年出席G7領袖峰會的總統和成員幾乎都與各自的外交部長同行。義大利、法國、德國、日本、美國、德國和加拿大的外交部長，將同時舉行會晤。

阿根廷總統發言人解釋，由於G7領袖峰會名額限制關係，總統最終選擇了經濟顧問委員會主席芮岱爾（Demian Reidel）、阿根廷駐美國大使魏森（GerardoWerthein）和眾議員伊格禮夏斯（FernandoIglesias）。

然而，據報導，有政治解讀認為這是一種對蒙迪諾的不信任，蒙迪諾不僅未出現於G7領袖峰會外，她也不會隨米雷伊前往西班牙、德國和捷克。此外，國家報（La Nacion）指出，針對蒙迪諾在中國和巴西外交事務未能妥善發揮，也造成米雷伊不滿。

但阿根廷總統發言人否認外交部長與總統之間的紛爭，並表示蒙迪諾、國防部長佩特里（Luis Petri）將和總統一起參加於瑞士舉辦的烏克蘭和平峰會，著重關注烏俄戰爭中的烏克蘭局勢，實際支持烏克蘭總統澤倫斯基。

外交部 米雷伊 阿根廷

延伸閱讀

阿根廷國會外經改示威爆衝突 警催淚瓦斯驅離

「邊境鬼城」納納瓦：被阿根廷289%通膨率壓死的蕭條角落

久違開車兜風嗨爆！見終點站「2貓貼在一起狂發抖」瞬間哭了：放我們回家

不滿阿根廷總統連番挑釁 西班牙永久召回大使

相關新聞

4艘俄國艦艇到訪古巴 美軍監控：不構成威脅

古巴飛彈危機62年後，俄羅斯四艘海軍艦艇在大西洋軍演並到訪古巴，俄國艦隊包括攜帶極音速飛彈的核動力潛艦，艦隊駛向加勒比海...

歐洲議會揭曉 執委會主席可望連任

歐洲議會大選號稱是僅次於印度的全球第二大選舉，卻是絕無僅有的跨國選舉；這次投票結果，出現了幾項明顯的變化，包括政治光譜向...

阿根廷總統未攜外長參與G7峰會 引政治爭議

阿根廷總統米雷伊將出席七大工業國集團（G7）領袖峰會，談論阿根廷作為人工智慧發展中心的潛力，然而外交部長蒙迪諾並未隨行，...

青年運動以無人船等攻擊紅海船隻 船身嚴重受損

與伊朗結盟的葉門武裝團體青年運動（Houthi）今天承認以小型船隻和飛彈發動襲擊，導致一艘在葉門紅海港口荷台達（Hode...

日本被爆5月中旬在蒙古與北韓極機密接觸 官房長官拒絕置評

南韓中央日報13日報導，日本政府與北韓政府5月中旬曾派員到蒙古密會。對於報導，日本內閣官房長官林芳正表示無法置評，顯示可...

阿根廷國會外經改示威爆衝突 警催淚瓦斯驅離

阿根廷數以百計安全部隊成員今天發射催淚瓦斯和高壓水柱，驅離布宜諾斯艾利斯抗議經濟改革提案的示威群眾

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。