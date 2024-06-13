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星國前外交官偷拍裸體少男 罕見棄豁免權回日投案認罪

聯合報／ 記者雷光涵／即時報導
新加坡前駐日外交官今年2月於參事官任內，偷偷進入公共澡堂拍男中學生的裸體，6月主動返日投案。路透
新加坡前駐日外交官今年2月於參事官任內，偷偷進入公共澡堂拍男中學生的裸體，6月主動返日投案。路透

新加坡前駐日外交官今年2月於參事官任內，偷偷進入公共澡堂拍男中學生的裸體，今（13日）被日本警視廳書面送檢。外交人員回國後再前往日本接受偵詢並認罪，十分少見。他承認自己「無法控制觀賞男性裸體的欲望」。

這名55歲的前參事官2月偷闖東京港區的公共澡堂，在更衣處用手機偷拍13歲少男的裸體，觸犯非法侵入建築物、禁止兒童性剝削等法律。澡堂員工發現時，立刻報警。嫌犯面對警方調查，承認偷拍，但搬出外交的刑事豁免權，拒絕隨警察到署裡接受調查，也不交出手機。4月任期屆滿後回新加坡。

警視廳透過外交管道，希望他主動投案。前參事官6月再次到日本接受調查。他承認有多次偷拍行為「已在反省，這次用一般民眾的身分來說明」。強調偷拍是自己收藏來看，不是只針對兒童。

依國際條約，外交官有刑事豁免權，在當地不會被捕，也不會接受刑事審判。過去曾有外交官成為刑事案件調查對象的情況。2020年俄羅斯駐日通商代表處人員，涉嫌教唆軟體銀行員工攜出機密情報，日警請他投案不理，直接回國，日後被書面送檢。

2014年迦納共和國時任大使在借來的房間裡找人聚賭。大使雖接受日警調查，但否認涉賭，搜查還沒結束，就回國。警視廳最後放棄立案。新加坡前外交官回到犯案國家接受調查並認罪，非常少見。

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