阿根廷國會外經改示威爆衝突 警催淚瓦斯驅離

阿根廷數以百計安全部隊成員今天發射催淚瓦斯和高壓水柱，驅離布宜諾斯艾利斯抗議經濟改革提案的示威群眾。

法新社報導，阿根廷議員就總統米雷伊（JavierMilei）提出的一系列自由化改革進行辯論時，國會外的示威演變成暴力，兩輛汽車被縱火焚燒。

當抗議者試圖繞過國會前的圍欄時，第一次衝突爆發，示威者朝著對他們發射胡椒噴霧的員警丟擲石塊。

衛生部指出，包括5位議員在內，共7人被胡椒噴霧噴到後在醫院接受治療。其他數十人在現場接受醫療救護。

夜幕降臨時，大批手持盾牌的警察驅離抗議者，抗議群眾掀翻兩輛汽車並縱火焚燒。

安全部發言人告訴法新社，至少10人被捕，9名員警受傷。

總統辦公室在社群媒體X譴責「恐怖組織，使用棍棒、石頭甚至手榴彈試圖發動政變」。

與此同時，國會內的參議員對米雷伊改革法案進行辯論。該法案最初的版本遭到否決，4月大幅修訂後獲得眾議院通過。