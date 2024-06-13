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阿根廷國會外經改示威爆衝突 警催淚瓦斯驅離

中央社／ 布宜諾斯艾利斯12日綜合外電報導
阿根廷布宜諾斯艾利斯，反政府抗議者在國會外關注參議院對阿根廷總統提出的一項改革法案的投票結果。美聯社
阿根廷布宜諾斯艾利斯，反政府抗議者在國會外關注參議院對阿根廷總統提出的一項改革法案的投票結果。美聯社

阿根廷數以百計安全部隊成員今天發射催淚瓦斯和高壓水柱，驅離布宜諾斯艾利斯抗議經濟改革提案的示威群眾。

法新社報導，阿根廷議員就總統米雷伊（JavierMilei）提出的一系列自由化改革進行辯論時，國會外的示威演變成暴力，兩輛汽車被縱火焚燒。

當抗議者試圖繞過國會前的圍欄時，第一次衝突爆發，示威者朝著對他們發射胡椒噴霧的員警丟擲石塊。

衛生部指出，包括5位議員在內，共7人被胡椒噴霧噴到後在醫院接受治療。其他數十人在現場接受醫療救護。

夜幕降臨時，大批手持盾牌的警察驅離抗議者，抗議群眾掀翻兩輛汽車並縱火焚燒。

安全部發言人告訴法新社，至少10人被捕，9名員警受傷。

總統辦公室在社群媒體X譴責「恐怖組織，使用棍棒、石頭甚至手榴彈試圖發動政變」。

與此同時，國會內的參議員對米雷伊改革法案進行辯論。該法案最初的版本遭到否決，4月大幅修訂後獲得眾議院通過。

米雷伊 縱火 議員

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