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青年運動以無人船等攻擊紅海船隻 船身嚴重受損

中央社／ 杜拜/雅典12日綜合外電報導

與伊朗結盟的葉門武裝團體青年運動（Houthi）今天承認以小型船隻和飛彈發動襲擊，導致一艘在葉門紅海港口荷台達（Hodeidah）附近的希臘貨船進水並亟需救援。

路透社報導，青年運動表示以無人水面船隻、無人機和彈道飛彈攻擊這艘Tutor號運煤船，導致船身受損嚴重且可能沉沒。

美國中央司令部（CENTCOM）指出，「（無人水面載具）攻擊導致這艘船機艙受損並大量進水」，並稱這是青年運動首次成功以船隻作為武器攻擊。

青年運動掌控葉門首都沙那（Sanaa）和多數人口稠密地區，自去年11月以來針對紅海航行船隻發動攻擊，以聲援以哈戰爭中的巴勒斯坦民眾。青年運動已擊沉一艘船隻、扣押另一艘船隻，並在其他襲擊中殺害3名船員。

在船舶運營商與軍隊和安全部隊間充當資訊管道的英國海事貿易行動辦公室（United Kingdom MaritimeTrade Operations）今天稍早表示，懸掛賴比瑞亞旗幟的Tutor號在機艙受損後，船身進水且不在機組人員控制下。

一名要求匿名的希臘官員指出：「這艘貨船遭空中和海上兩次攻擊。目前未傳出有人員受傷。」這名官員說，Tutor號在航行至印度途中遭襲。

青年運動今天表示，他們也與伊拉克伊斯蘭反抗軍（Islamic Resistance）聯手發動兩次軍事行動，目標針對以色列城市阿什杜德（Ashdod）和海法（Haifa）據點。伊斯蘭反抗軍也證實了這些行動。

葉門 運動 青年

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