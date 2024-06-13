科威特移工宿舍凌晨惡火釀49死 疑違法住太多人惹禍

英國廣播公司（BBC）報導，科威特內政部證實，沿岸城市曼加夫（Mangaf）12日凌晨一處住宅大樓發生惡火，造成至少49人喪生及數十人受傷，罹難者多為外籍移工，事發當時許多人剛下夜班。

科威特內政部發言人歐威漢（Eid al-Oweihan）向國營電視台證實，當地時間12日上午6時，沿岸城市曼加夫一棟主要住外籍移工的大樓發生大火，造成至少49人葬身火海。目前火勢已經被撲滅。

死傷多為居住其中的外籍移工，且許多是印度人。

當地媒體指出，該棟大樓住有196名工人，有過度擁擠的可能。科威特副總理薩巴赫（Sheikh Fahad Yusuf Saud Al-Sabah）亦指控，大樓業主貪婪，可能違反法規才會釀禍。

一名目擊者向BBC透露，事發當時正值許多人下夜班，剛回到宿舍準備吃飯。而且火勢迅速蔓延，很多人都來不及逃。

一名高階員警向國營電視台表示，事發當時有「大量」住戶在大樓裡，儘管有數十人被救出，還是有許多人死於吸入過多濃煙。