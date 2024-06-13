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俄羅斯4軍艦抵古巴秀肌肉！獲鳴放21響禮炮歡迎
俄羅斯4艘軍艦12日抵達古巴首都哈瓦那，準備前往加勒比海舉行軍事演習，被視為向西方展示武力。
俄羅斯海軍護衛艦「戈爾什科夫海軍元帥號」率隊抵達哈瓦那，緊接在後的是核動力潛艦「喀山號」、一艘油輪和一艘救援拖船。艦隊進入哈瓦那港時，古巴在岸邊鳴放21響禮炮歡迎。
俄羅斯國防部表示，艦隊日前在大西洋進行軍演，其中護衛艦和核動力潛艦都有攜帶武器，包括極音速「鋯石」飛彈。
但古巴外交部指，俄軍軍艦沒有攜帶核武器，5天訪問對該地區沒有構成威脅。
俄羅斯國防部長在聲明中表示，此次訪問屬於非官方性質，讓船員們休憩並熟悉當地景點。
美國官員指，沒有證據顯示俄羅斯向古巴轉移武器，正密切關注俄軍軍艦動向。
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