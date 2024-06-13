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剛果民主共和國船隻再傳翻覆意外！271人落水 逾80人罹難

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
非洲剛果民主共和國發生沉船事故，逾80人身亡。圖為該國船隻超載示意圖，非事發船隻。美聯社
非洲剛果民主共和國發生沉船事故，逾80人身亡。圖為該國船隻超載示意圖，非事發船隻。美聯社

非洲剛果民主共和國齊塞克迪（Félix Tshisekedi）12日證實，一艘載有270多名乘客的船隻，10日在剛果首都金夏沙（Kinshasa）附近的一條河流傾覆，造成逾80人身亡。

美聯社、BBC報導，當地水務專員馬克（Ren Maker）指出，事件發生於西部馬伊恩東貝省（Maï-Ndombe）的誇河（Kwa River）。當時這艘載有271名乘客的船隻正開往金夏沙，未料船隻引擎突然故障。

馬克說，86名乘客死亡，185人設法游上岸，船隻失控撞向河岸後便解體。

齊塞克迪在聲明中表示，他對這起意外感到相當震驚，並已要求當局對徹查這起意外的起因，以防止悲劇重演。

位在中非的剛果民主共和果經常發生致命沉船事件，原因是當地船隻經常超載，乘客也通常不會穿著救生衣，今年2月才發生一起沉船事故，釀成數十人喪命悲劇。

剛果 失控

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