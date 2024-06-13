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環太平洋軍演27日起登場 29國海上聯合演習

中央社／ 洛杉磯12日專電
2024年環太平洋軍事演習（Rimpac）預計6月26日在夏威夷群島及其周邊海域登場。路透資料照
2024年環太平洋軍事演習（Rimpac）預計6月26日在夏威夷群島及其周邊海域登場。路透資料照

兩年一度的環太平洋演習（RIMPAC）6月27日起到8月1日在夏威夷群島及周邊區域舉行，共有29個國家超過2萬5000人參與。

這場全球規模最大的多國海上軍事演習，由剛接任美軍第3艦隊司令的海軍中將韋德（John Wade）擔任聯合部隊指揮官。他在近日聽取簡報，瞭解演習準備情形。

韋德在美軍新聞稿指出，多國合作夥伴和第3艦隊工作人員在擬定演習計畫時，具備的專業知識和洞察力，讓環太平洋軍演成為世界首屈一指的聯合海上演習。

演習開始之前，美軍及盟國的水面部隊從各自母港出發，在指定地點集結之後，共同航行至夏威夷，強化既有的協調整合能力。

參與軍演的29個國家，將派出40艘水面艦艇、3艘潛艦、14支地面部隊，包括F-35閃電II（LightningII）、P-8A海神式（P-8A Poseidon）巡邏機、V-22魚鷹（V-22 Osprey）運輸機，總共超過150架飛機。

演習內容涵蓋多領域作戰，包括反潛作戰、多艦水面作戰、多國兩棲登陸以及航艦打擊群的多軸防禦演習及實兵演練。

根據美軍新聞稿，擔任環太平洋演習協調官的澳洲皇家海軍中校吉爾（Timothy Gill）表示，RIMPAC提供一個獨特且複雜的多國訓練環境，參與國家為了共同的目標而努力，規劃演習的過程中，建立相互理解和尊重的夥伴關係。

這次RIMPAC的兩棲和陸地部隊由9個國家、13艘船艦組成，擁有獨特而高效能的飛機、地面突擊車輛和登陸艦艇。

RIMPAC演習期間，各國官士兵運用各自的知識和技能，打造一支聯合部隊，以處理高強度衝突、人道救援、災害應變等任務。

海軍 演習 美軍

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