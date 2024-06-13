涉向北韓轉移資金 李在明遭訴

南韓最大在野黨共同民主黨黨魁李在明，涉嫌向北韓轉移資金及貪賄等，十二日遭檢方起訴。朝鮮日報報導，此案加上已被起訴的案件，李在明將接受共計七起案件、十一項罪名嫌疑的審判。

韓聯社報導，這是二○二二年五月尹錫悅政府上台後，檢方第五次起訴李在明。水原地方檢察廳刑事六部（部長檢察官為徐賢旭）於十二日，以違反「外匯交易法」和「南北交流合作法」等罪名起訴李在明。

南韓檢方指控，李在明擔任京畿道知事期間，曾於二○一九年一月至該年四月，與京畿道負責和平事務的副知事李華永共謀犯罪，教唆雙鈴集團前會長金成泰（音譯）代墊向北韓支付「黃海道智慧農場」事業費用五百萬美元；以及從二○一九年七月至二○二○年一月期間，要求雙鈴集團代付北韓要求的三百萬美元，名目為李在明出訪北韓的費用，總計八百萬美元。

檢方指出，李在明當時在未獲統一部長官批准的情況下，推進京畿道知事和經濟考察團訪朝項目，違反「南北交流合作法」；其指使金成泰代付的八百萬美元，透過被列為金融制裁對象的統一戰線部部長流向北韓勞動黨，違反「外匯交易法」。

另一方面，雙鈴涉嫌不向海關當局申報，私下將外匯轉移到國外，也違反聯合國對北韓制裁。

對此，李在明全面否認檢方指控，稱雙鈴集團向北韓匯款的事情和京畿道之間並無關聯，而是雙鈴集團為了推動北韓相關事業，才會向北韓匯款。