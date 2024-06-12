快訊

空軍幼校84周年 9旬老校友憶當年…校友曾有「脫北北韓高官」

G7峰會前夕 美宣布擴大制裁阻止中國援俄

聯合報／ 編譯梁采蘩／即時報導
七大工業國集團（G7）領袖13日準備在義大利舉行峰會之際，美國12日先宣布擴大對俄羅斯制裁。數家協助俄國發動對烏克蘭戰爭的中國與香港公司被列入名單。美聯社
七大工業國集團（G7）領袖13日準備在義大利舉行峰會之際，美國12日先宣布擴大對俄羅斯制裁。數家協助俄國發動對烏克蘭戰爭的中國與香港公司被列入名單。美聯社

七大工業國集團（G7）領袖13日準備在義大利舉行峰會之際，美國12日先宣布擴大對俄羅斯制裁。數家協助俄國發動對烏克蘭戰爭的中國與香港公司被列入名單。

美聯社報導，300多項新制裁旨在阻止中國、阿拉伯聯合大公國和土耳其等國的個人和公司，幫助莫斯科規避西方制裁。外國金融機構若與受制裁的俄國實體做生意，也將受到波及。

七家中國和香港公司因向俄羅斯運送數百萬美元的物資而成為目標，其中包括可用於俄羅斯武器系統的物品。

美方官員稱，中國是向俄羅斯提供關鍵零部件的主要供應商，同時還將中國與西方的技術提供給俄國。

美國國務院經濟制裁政策與執行主任福斯伯格（Aaron Forsberg）表示：「我們必須非常誠實告訴自己，普亭是個非常有能力的對手，能夠適應制裁並找到那些願意合作的人。」他說，因此對俄制裁必須是「動態的」。

俄羅斯 美國 香港

延伸閱讀

烏克蘭和平高峰會即將登場 盼俄羅斯下次能參加

美將擴大制裁對俄羅斯出售晶片 鎖定中國、香港第3方賣家

俄國攜手白俄羅斯 展開第2階段戰術核武部署演訓

G7領袖本週齊聚義大利 磋商加強援助烏克蘭

相關新聞

G7峰會前夕 美宣布擴大制裁阻止中國援俄

七大工業國集團（G7）領袖13日準備在義大利舉行峰會之際，美國12日先宣布擴大對俄羅斯制裁。數家協助俄國發動對烏克蘭戰爭...

北約擬加碼力挺烏克蘭 匈牙利同意不予阻擋

北大西洋公約組織秘書長史托騰柏格和匈牙利總理奧班今天同意，在北約為烏克蘭對抗俄羅斯全面侵略提供更多幫助的議題上，布達佩斯...

傳普亭將訪北韓、金正恩稱2國為「不敗戰友」 專家：恐推動出口軍事物資

北韓領導人金正恩今天稱讚北韓與俄羅斯的關係，稱兩國是「戰無不勝的戰友」，此前有報導稱俄羅斯總統普亭（VladimirPu...

自民黨茶壺風暴…與麻生太郎關係現裂痕 恐影響岸田文雄連任戰略

日媒報導，日本首相、自民黨總裁（黨主席）岸田文雄與副總裁麻生太郎間關係，近期因為政治資金規正法（類似台灣的政治獻金法）修...

星總理黃循財首訪馬來西亞 安華盼強化雙邊合作！談了這些議題

馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）今天與首度來訪的新加坡總理黃循財會談，除強化雙邊關係策略外，也討論連結雙邊...

網路世界女比男更吸睛？中俄善用弱點散播假消息 學者：女性易取得信任

法務部調查局研究委員劉文斌在研究中國如何利用假媒體帳號影響台灣最近的選舉時，發現一個不尋常之處：最「成功」的帳號用戶都是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。