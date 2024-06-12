印尼擬成立社群媒體理事會 恐壓制言論自由

印尼計畫成立監管社群媒體的理事會，並藉此要求社群平台對其內容負責，但外界擔憂，政府可能因此過度干預並限制網路言論自由。通訊與訊息部長布迪解釋，成立社群媒體理事會是要保護兒童免受數位暴力及網路霸凌。

印尼通訊與訊息部計畫成立社群媒體理事會（Social Media Council），以監管社群媒體，並藉此要求社群平台對其內容負責，這個概念是由布迪（Budi Arie Setiadi）去年就任部長職位後提出。

印尼「時代報」（Tempo）報導，布迪10日解釋，成立社群媒體理事會的想法是基於聯合國教科文組織（UNESCO）的報告，他指出，理事會的成立宗旨是要保護兒童免受數位暴力和網路霸凌。

布迪表示，成立社群媒體理事會不僅是政府的想法，也是基於學術研究，以應對世界發展趨勢，「特別是人工智慧方面，從安全到道德面都需要保護」。

他補充，目前該計畫仍在審查中。

國會議員阿里芬（Nurul Arifin）對政府成立社群媒體理事會提出質疑，她說：「沒有法律可以監督社群媒體理事會，其成立依據為何？其職能是否與新聞理事會（Dewan Pers）相同？」

印尼英文大報「雅加達郵報」（Jakarta Post）報導，自從通訊與訊息部去年提出成立社群媒體理事會以來，外界就擔心該理事會可能會被政府用來限制言論自由，並允許政府更大規模地監視民眾言論。

報導指出，過去幾年，社群媒體成功揭露政府治理問題及犯罪事件，像是警方或官員在社群媒體炫富等。另外，社群媒體也已經成為人民表達對政府決策不滿的工具，甚至對執法人員重啟刑事調查上發揮作用。

印尼社群研究與倡議研究單位（ELSAM）執行董事賈法爾（Wahyudi Djafar）表示，若該理事會是根據部長命令而成立，那過程中很可能面臨政府干預的風險。

目前當局尚未透露，會依照什麼法源成立社群媒體理事會，但布迪向媒體解釋，社群媒體理事會和新聞理事會存在類似的精神，「它不會限制（社群媒體），只是孩子們必須受到保護」。