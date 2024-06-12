星總理黃循財首訪馬來西亞 安華盼強化雙邊合作！談了這些議題

馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）今天與首度來訪的新加坡總理黃循財會談，除強化雙邊關係策略外，也討論連結雙邊經貿金融區與交通的柔星捷運系統（RTS）等議題。

黃循財（Lawrence Wong）曾任新加坡副總理兼財政部長，今年5月15日接替執政20年的李顯龍，宣誓成為第4任總理。這次他是應安華邀請，展開為期2天工作訪問，這也是他接任總理後首度訪問馬來西亞。

新海峽時報（New Straits Times）等馬來西亞媒體報導，黃循財訪問馬來西亞凸顯強化雙邊關係，並為今年底由馬來西亞主辦的馬星領導人非正式會議預做準備。

安華與黃循財會談中除提及東協議題外，也論及馬來西亞與新加坡的柔佛與新加坡金融和經濟區，以及柔佛與新加坡的柔星捷運系統有關項目。

新加坡與馬來西亞關係密切，兩國於去年互為彼此的第二大全球貿易夥伴，新加坡是馬來西亞在東協的最大貿易夥伴國。