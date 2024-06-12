影／真主黨朝以色列北部「狂射160枚火箭」 報復高階指揮官命喪以軍襲擊

以色列媒體報導，在以國跟巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯的戰爭仍在持續之際，以軍12日的襲擊導致真主黨一位高階指揮官喪命後，真主黨首度朝著以國的加利利（Galilee），發射了哈瑪斯跨境襲擊後最大的火箭彈幕攻擊。

以媒Ynetnews指出，真主黨自以哈戰爭爆發以來，朝以色列北部發射數千枚火箭，大都集中在以黎邊境區域，但在12日的報復行動中，真主黨對加利利跟上加利利（Upper Galilee）發動了史無前例的攻擊。

據報導，真主黨整個上午朝以國城鎮發射了數十枚火箭。新聞宣稱，真主黨發射超過160枚火箭，導致多個地點起火。以色列公廣公司（Kan）新聞部和網友在社群媒體「X」發布的影片顯示，數座「鐵穹」攔截系統迅速回應，成功攔截十幾枚火箭。

מטח רקטות כבד לעבר הגליל העליון, עמק הירדן והגליל התחתון | תיעוד מהיירוטים@rubih67 @CBeyar pic.twitter.com/g4jgDEicb8 — כאן חדשות (@kann_news) 2024年6月12日

Footage posted to social media shows several Iron Dome interceptions and rocket impacts in the Mount Meron area, following a barrage launched from Lebanon. pic.twitter.com/nn7q7tQKUI — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) 2024年6月12日

以色列時報在即時更新指出，真主黨在第一波襲擊發射大約90枚火箭，第二波襲擊則發射至少70枚火箭，以軍隨後還以顏色，擊中真主黨的火箭發射器。目前尚未傳出有人受傷，以黎邊境的Zarit社區則傳出本日第三次空襲警報。