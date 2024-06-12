清除費用上看百萬元！暖化導致竹子刺穿民宅 成英國屋主夢魘
氣候變遷導致竹子瘋狂生長，銳利的竹尖穿透路面、地基，成為英國屋主的夢魘！專家指出，竹子做為觀賞用作物引入英國，如今隨著氣溫生長，各地竹子大量生長，甚至已損害到屋況，且清除竹子的費用相當高昂，目前英國仍無法規能管轄竹子的種植。
竹子繁殖快破壞民宅
《衛報》報導，英國將竹子引來做為觀賞作物，但近期竹子鑽入民宅花園土壤，如今穿破路面、房屋地基，造成嚴峻損害。
竹子並非唯一造成歐美困擾的外來種植物，繁殖速度快速的「日本虎杖」會沿著房屋的縫隙生長，造成漏水、管線破壞等問題，可能讓房子價格下跌80%以上。
《外媒》投書指出，竹子可以破壞地基，在人行道生長，幾乎沒有方式阻止竹子生長，更可能導致屋況變糟，房子難以出售。儘管在亞洲國家，竹子被視為一種經濟作物，但如果種植於民宅，後果恐怕會不堪設想。
清除費用上看百萬
英國清除入侵物種專家格蘭特指出，這些植物大約都是在一個世紀前倍進口到英國，透過「匍匐莖」傳播到地下生長，至今在各處瘋狂生長。她表示，在調查當中，超過7成的民眾不知道竹子會造成損害，更有逾8成的人不知道竹子可能會破壞住宅，更造成鄰居間的房屋糾紛。
美國園藝家盧卡斯表示，氣候危機使得氣溫升高，更溫暖的夏季可能使植物的生長速度愈來愈快。
目前要去除竹子的方式就是要挖出土壤中所有的根莖，這意味著要拆除所有的地板，用挖土機或鏟子加以清除，清除的費用根據竹子生長的狀況而不同，最高可達十萬英鎊。
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