成立不到半年的德國小黨 為何歐洲議會選舉中能大有斬獲？

（德國之聲中文網）6月9日晚間，隨著歐洲議會大選開票結果不斷公布，德國莎拉·瓦根克內希特聯盟（Bündnis Sahra Wagenknecht – Vernunft und Gerechtigkeit，簡稱BSW）內部掌聲雷動、一片歡騰。這個剛剛成立不到半年的新黨竟然在初次參選中就斬獲6.2%的支持票，超過聯合執政黨自民黨（5.2%），更超過在野黨左翼黨（2.7%）。黨魁莎拉·瓦根克內希特說：「我相信，這在德國歷史上還從未發生過。」

莎拉·瓦根克內希特在德國是位家喻戶曉的政治人物。她曾經是左翼黨的一員干將。去年退出左翼黨之後一直有傳聞認為瓦根克內希特有意組件自己的政黨。今年1月，她宣布創建新黨—莎拉·瓦根克內希特聯盟—一個用她自己的名字命名的政黨。

「我們將改變德國的政治。」瓦根克內希特在柏林向熱情的支持者們呼喚道。這個剛剛成立不久，黨員數量尚且不多的小黨在本屆歐洲議會大選中，在德國東部地區更是獲得了13%的選票，僅次於選項黨（AfD）和基民盟（CDU）。

「一個人的黨」

研究莎拉·瓦根克內希特聯盟的政治學者托梅澤克（Jan Philipp Thomeczek）在接受德新社採訪時說：「莎拉·瓦根克內希特聯盟填補了一個空白：偏向左翼的福利政策和偏向右翼的社會政策。」例如該黨主張德國爭取更高的養老金和更高的最低工資，但在氣候保護和接收難民方面應該放慢腳步。

瓦根克內希特本人就對德國前任總理默克爾在2015年提出的難民「歡迎文化」持批評態度。她強調說，並不是不想讓難民過上更好的生活，「而是我們的國家已經因此超出負荷能力」。

除此之外，瓦根克內希特還提出一些民粹式的主張。她所表達出的那些反對「上層階層」的說法將她塑造成「小人物的代言人」。她公開將聯合執政的三黨（社民黨、綠黨、自民黨）稱為「危險、愚蠢、謊話連篇或虛假偽善」。

歐洲議會大選結束後的第二天，瓦根克內希特公開表示：「我們是為了那些對民主失去信心的人們。」一個代表「絕望者」利益的黨派。

雖然瓦根克內希特拒絕和極右翼政黨選項黨（AfD）合作，但是在對俄政策問題上，她領導的黨派和選項黨主張相似。莎拉·瓦根克內希特聯盟公開反對向烏克蘭輸出武器，也反對制裁俄羅斯。該黨主張應找到解決沖突的外交方案。這種觀點在東德很流行。

在政治學者托梅澤克看來，莎拉·瓦根克內希特聯盟的個性化特點也是前所未有的。他說：“（在德國）每個人都知道莎拉·瓦根克內希特。人們對她的看法持兩極，喜歡她的人特別喜歡，討厭她的人特別討厭。」

曾經的共產主義者

莎拉·瓦根克內希特年輕的時候曾是一名共產主義者。她的這一身份直到東德已經從歷史上消失了一段時間之後仍然保持著。2007年開始，來自圖林根州耶拿市的瓦根克內希特之前加入的民社黨與勞動和社會公正—選舉替代合並為左翼黨。2009年，她作為左翼黨候選人當選德國聯邦議院議員。她在左翼黨內的影響力頗高。

瓦根克內希特的丈夫是社民黨前主席拉方丹（Oskar Lafontaine）。因為在黨內發生爭執，拉方丹離開社民黨，改加入左翼黨。再之後，他支持並幫助妻子成立新黨莎拉·瓦根克內希特聯盟。

BSW並不是AfD的吸票機

選前曾有不少研究人員預測，瓦根克內希特的黨派會從選項黨的支持者中吸引不少選票，因為這兩個黨之間存在一些主張上的重疊。但事實上，根據Infratest Dimap研究機構的分析，曾經支持選項黨的選民中只有16萬票投給了莎拉·瓦根克內希特聯盟。相比之下，反而有52萬曾經支持社民黨的選票流入瓦根克內希特的黨。另外，從左翼黨流向莎拉·瓦根克內希特聯盟的選票也達到41萬張。

秋季三場新測驗

今年秋季德國東部的圖林根州、薩克森州和勃蘭登堡州都將舉行州議會選舉。莎拉·瓦根克內希特聯盟不但希望在這三場選舉中再度有所斬獲，更是希望能參加州政府的組建。根據目前的民調，該黨這三個州的支持率都超過10%。莎拉·瓦根克內希特聯盟的長遠目標是預計會在明年秋季舉行的德國聯邦議院大選。

瓦根克內希特昨天在柏林舉行的新聞發布會上說：「我們已經通過了第一個考驗。」

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