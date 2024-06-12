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日本JR京都線連兩天出狀況 尖峰時段停駛誤點…影響逾20萬乘客

中央社／ 東京12日綜合外電報導
日本JR京都站。路透資料照
日本JR京都站。路透資料照

日本JR京都線今天上午發生號誌故障，造成列車在上班上學尖峰時段停駛或誤點。加上JR京都線昨天也發生列車故障，連續兩天出狀況總計影響逾20萬名乘客。

日本朝日放送（ABC）電視台報導，JR西日本公司表示，今天上午6時40分左右，停靠JR京都線茨木站的貨物列車在離站時，發生號誌持續亮紅燈的故障，列車無法行駛動彈不得。

號誌故障發生在上班上學的尖峰時段，造成包括JR京都線及神戶線等大範圍的電車停駛或誤點等情況，共影響12萬5000名乘客。

而當時在貨物列車附近行駛的特急電車上約120名乘客，也被請下車步行到最近的一個車站。

JR京都線昨天因為列車故障停駛，影響約9萬5000名乘客，連續兩天出狀況總計影響逾20萬名乘客。

JR 京都 日本

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