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南韓外海發現油氣！政府對化石燃料熱情不減 但引發質疑甚於希望

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
阿布勒（Vitor Abreu）在南韓向媒體解釋南韓外海開採石油的可行性。路透
阿布勒（Vitor Abreu）在南韓向媒體解釋南韓外海開採石油的可行性。路透

阿布勒（Vitor Abreu）是一位地質學家，但他上周抵達首爾時，如同巨星一般，大批記者在機場守候他的到來，機場頓時鎂光閃爍。

他在自己休士頓郊區的開設的14人顧問公司，發現南韓海岸外蘊藏大量油氣，立即激起南韓舉國擺脫石油依賴進口的希望，但也不乏質疑的聲音。

南韓總統尹錫悅上周在電視演說發布這個消息，強調能源自主是全球優先發展的方向，儘管化石燃料也可能倒退氣候目標。

南韓原本計劃將再生能源占發電比率到2038年由2022年9%提高接近三分之一，並讓核能成為最大的電力來源。與此同時，目前占主導地位的化石燃料將大幅下降。

不過，政府對於潛在的化石燃料資源仍熱情不減。尹錫悅宣稱，這個油氣田擁有多達140億桶當量的資源，足夠滿足南韓四年的石油消耗量和29年的天然氣需求量。南韓油氣股票應聲飆漲，社交媒體熱議數日之久。

儘管如此，就算油氣田開發順利，也需要七到十年才能運轉，且將在南韓實現碳中和的目標2050年之後繼續生產。

阿布勒語帶保留表示，固然南韓東南海岸外盆地「潛力雄厚」，在探勘期間能生產燃料的機率只有20%，僅符合業界標準。

這位巴西科學家上周五的記者會上說：「這仍然是有風險的，有80%的機會開採不到。」他說：「（總統）記者會引發南韓民眾很多疑問，因此我過來向南韓國民說明這個重大案子。」

在野黨抨擊尹錫悅遽下結論。開採結果還要等到2025年初才會出來，真正生產也是2030年之後的事。

民主黨發布新聞稿說，這項開發案可能會耗費「納稅人天文數字的錢」，「因此工程的可行性不容有一絲懷疑」。

化石 南韓 尹錫悅 石油

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