海地新政府成立！致力恢復國家安全穩定 但面對幫派官員力量恐受限

台灣在進入夏季、天氣逐漸轉熱的時候，也是登革熱疫情威脅最大的季節。現在不只是在亞洲，歐洲此刻也正面臨登革熱的危機——傳播病毒的白線斑蚊，從南歐一路擴散到歐洲各國，在義大利、法國、德國、西班牙、希臘等至少13個歐洲國家都有白線斑蚊的蹤跡。登革熱的歐洲本土病例在近年來呈現上升趨勢，歐洲疾病預防控制中心（ECDC）指出，原因和氣候變遷的暖化趨勢有關，影響了病媒蚊的分布。然而隨著巴黎奧運開幕的倒數，登革熱疫情升溫的法國，現在也面臨最頭痛的疫情防治難關。

2024-06-12 12:51