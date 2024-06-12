南韓最大在野黨魁李在明又遭起訴！涉嫌教唆財團向北韓轉移資金

南韓最大在野黨共同民主黨黨魁李在明，涉嫌向北韓轉移資金及貪賄等，12日遭檢方起訴，連同本次案件，李在明目前總計有4起案件在身。

韓聯社報導，這是2022年5月尹錫悅政府上台後，檢方第5次起訴李在明。水原地方檢察廳刑事6部（部長檢察官為徐賢旭）於12日，以違反《外匯交易法》和《南北交流合作法》等罪名起訴李在明。

南韓檢方指控，李在明擔任京畿道知事期間，曾於2019年1月至該年4月，與京畿道和平副知事李華永共謀犯罪，教唆雙鈴集團前會長金成泰（音譯）代墊向北韓支付「黃海道智慧農場」事業費用500萬美元；以及從2019年7月至2020年1月期間，要求雙鈴集團代墊向北韓支付300萬美元，該款項名目為道知事李在明的出訪北韓費用，總計800萬美元。

檢方指出，李在明當時在未獲統一部長官批准的情況下推進京畿道知事和經濟考察團訪朝項目，違反《南北交流合作法》；其指使金成泰代付的800萬美元透過被列為金融制裁對象的統一戰線部部長流向北韓勞動黨，違反《外匯交易法》。

對此，李在明全面否認檢方指控，稱雙鈴集團向北韓匯款的事蹟和京畿道之間並無關聯，而是雙鈴集團為了推動北韓相關事業，才會向北韓匯款。