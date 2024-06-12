快訊

不掛牌了！科科科技無法在台如期上市 指責統一證券失職失能

中職／王威晨重返人氣王 中華隊vs.明星隊名單公布

官兵沙灘寫「馬防伙房沒肉」！5軍士官侵占64箱罐頭 判決結果出爐

聽新聞
test
0:00 / 0:00

南韓最大在野黨魁李在明又遭起訴！涉嫌教唆財團向北韓轉移資金

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
南韓最大在野黨共同民主黨黨魁李在明，涉嫌向北韓轉移資金及貪賄等，12日遭檢方起訴。美聯社
南韓最大在野黨共同民主黨黨魁李在明，涉嫌向北韓轉移資金及貪賄等，12日遭檢方起訴。美聯社

南韓最大在野黨共同民主黨黨魁李在明，涉嫌向北韓轉移資金及貪賄等，12日遭檢方起訴，連同本次案件，李在明目前總計有4起案件在身。

韓聯社報導，這是2022年5月尹錫悅政府上台後，檢方第5次起訴李在明。水原地方檢察廳刑事6部（部長檢察官為徐賢旭）於12日，以違反《外匯交易法》和《南北交流合作法》等罪名起訴李在明。

南韓檢方指控，李在明擔任京畿道知事期間，曾於2019年1月至該年4月，與京畿道和平副知事李華永共謀犯罪，教唆雙鈴集團前會長金成泰（音譯）代墊向北韓支付「黃海道智慧農場」事業費用500萬美元；以及從2019年7月至2020年1月期間，要求雙鈴集團代墊向北韓支付300萬美元，該款項名目為道知事李在明的出訪北韓費用，總計800萬美元。

檢方指出，李在明當時在未獲統一部長官批准的情況下推進京畿道知事和經濟考察團訪朝項目，違反《南北交流合作法》；其指使金成泰代付的800萬美元透過被列為金融制裁對象的統一戰線部部長流向北韓勞動黨，違反《外匯交易法》。

對此，李在明全面否認檢方指控，稱雙鈴集團向北韓匯款的事蹟和京畿道之間並無關聯，而是雙鈴集團為了推動北韓相關事業，才會向北韓匯款。

北韓 外匯 李在明

延伸閱讀

北韓挑戰軍事分界線！南韓軍急發警告射擊驅回

北韓一姊金與正嗆南韓人「天天撿垃圾」警告將回敬大聲公廣播

回擊北韓糞便氣球！南韓空飄20萬份反金正恩傳單與KPOP音樂

北韓驚傳重大船難！90名軍人喪命引基層騷動 疑加劇對南韓挑釁

相關新聞

南韓最大在野黨魁李在明又遭起訴！涉嫌教唆財團向北韓轉移資金

南韓最大在野黨共同民主黨黨魁李在明，涉嫌向北韓轉移資金及貪賄等，12日遭檢方起訴，連同本次案件，李在明目前總計有4起案件...

美大使喊2.85萬駐韓美軍隨時待命 回應北韓頻頻挑釁

韓聯社報導，北韓近來動作頻頻，繼發動垃圾氣球攻擊又傳出北韓軍短暫跨越兩韓邊界，雙邊緊張情勢升溫；對此美國駐韓大使高德柏格...

歐洲的登革熱危機：法國面臨奧運防蚊難關

台灣在進入夏季、天氣逐漸轉熱的時候，也是登革熱疫情威脅最大的季節。現在不只是在亞洲，歐洲此刻也正面臨登革熱的危機——傳播病毒的白線斑蚊，從南歐一路擴散到歐洲各國，在義大利、法國、德國、西班牙、希臘等至少13個歐洲國家都有白線斑蚊的蹤跡。登革熱的歐洲本土病例在近年來呈現上升趨勢，歐洲疾病預防控制中心（ECDC）指出，原因和氣候變遷的暖化趨勢有關，影響了病媒蚊的分布。然而隨著巴黎奧運開幕的倒數，登革熱疫情升溫的法國，現在也面臨最頭痛的疫情防治難關。

爭取3度連任！日本東京都知事小池百合子宣布參選

共同社報導，日本東京都知事選舉將於7月7日投開票，現任知事小池百合子12日宣布參選，力爭第3次當選。

柬媒：25歲台男金邊墜樓身亡 警方展開調查

柬埔寨柬中時報12日引述當地警方消息報導，當天上午一名來自台灣的李姓男子，在金邊市堆谷區一處公寓墜樓身亡。

海地新政府成立！致力恢復國家安全穩定 但面對幫派官員力量恐受限

加勒比海國家海地新政府今天成立，肩負恢復遭幫派暴力和政治混亂破壞的安全與穩定

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。