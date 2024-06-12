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李強將訪澳 澳洲總理投書：重建對話邁出一步

中央社／ 雪梨12日專電

中國國務院總理李強將於15日訪問澳洲，澳洲總理艾班尼斯今天投書澳媒表示，這是對重建與中國對話邁出一步，他也將對澳洲海軍在國際水域執勤受傷事件向中方提出呼籲，並表達支持「聯合國海洋公約」立場。

艾班尼斯（Anthony Albanese）今以「與中國有效的合作將使區域內所有人受益」（Working productivelywith China will benefit everyone in the region）為題，投書「澳洲人報」（The Australian）。

艾班尼斯表示，澳洲將在下週接待李強訪問，這是中國總理2017年來首次訪澳，標誌了澳洲政府為重建與中國對話及穩定澳中關係的努力又邁出一步。

艾班尼斯表示，澳洲的主張清楚且一致，「可以合作時合作，應該反對時反對，並致力國家利益。」

艾班尼斯指出，貿易貢獻了澳洲1/3的經濟成果，中國是澳洲最大的貿易夥伴。過去，中國對澳洲祭出貿易壁壘，使得澳洲出口損失超過澳幣200億元（約新台幣4283億元）；如今，出口商因能夠再次向中國出售棉花、大麥、葡萄酒等而受惠，

艾班尼斯表示，中國人民受益於澳洲高品質商品，澳洲的資源也對中國轉型及經濟成長發揮關鍵作用。

艾班尼斯指出，澳洲政府提出的「未來澳洲製造」計畫（Future made in Australia）將以此為基礎，滿足全球為實現淨零目標所需而不斷上升的關鍵礦物與稀土需求。同時，越來越多國家將經濟與國家安全連結，澳洲也將確保外國對澳洲投資框架能更透明、有效率，並能有效管理風險。

艾班尼斯表示，澳洲對和平的承諾有助於建立基於規則的國際秩序，澳洲將持續倡議建立尊重主權、及以集體責任確保穩定的印太地區。

艾班尼斯表示，「我們坦言，中國與澳洲是兩個截然不同的國家，有著不同的政府體制及看待世界的方式」，爭論無可避免，但應透過對話處理分歧。

艾班尼斯指出，澳洲政府將堅定對澳洲海軍人員在國際水域執勤時面臨不可接受的風險事件提出呼籲，並表達澳洲支持「聯合國海洋公約」（United NationsConvention on the Law of the Sea）堅定立場，及對鄰國領土完整的堅定支持。

艾班尼斯表示，澳洲、中國及區域內的每個國家都可以對維護基於規則的秩序、尊重鄰國主權、維護印太地區和平發揮作用。澳洲政府將繼續以對話來推進澳洲利益，為所有印太地區人民建立更繁榮安全的未來。

近年，中國軍方的強硬行徑導致澳中關係緊張。今年5月4日，一架中國戰機在黃海國際水域上空發射照明彈，差點擊中澳洲海軍直升機。艾班尼斯批評這是「完全不可接受」的行為。

去年11月，澳洲政府也披露，有海軍潛水員在日本近海附近國際水域清理纏在遠程護衛艦「土烏巴艦」（HMAS Toowoomba）螺旋槳的漁網時，受到逼近的中國驅逐艦以聲納脈衝導致輕傷。

海軍 澳洲 艾班尼斯

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