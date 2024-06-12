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法國提前選舉 保守派政黨提議與極右翼合作

中央社／ 巴黎11日綜合外電報導
共和黨黨魁齊歐堤（前）。 路透
共和黨黨魁齊歐堤（前）。 路透

法國將提前舉行選舉，傳統右翼政黨領袖今天表示支持與極右翼的瑪琳．雷朋（Marine Le Pen）結盟，不僅引發黨內危機，還激怒政府。

法新社報導，共和黨（Les Républicains）黨魁齊歐堤（Eric Ciotti）在電視採訪中做出令人震驚的宣布，這是法國現代政治史上首次有傳統政黨領導人支持與極右翼政黨國家聯盟（National Rally）結盟。

由於國家聯盟在歐洲議會選舉得票數，是法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）的中間派聯盟兩倍有餘，馬克宏決定進行豪賭，9日旋即宣布提前於6月30日和7月7日舉行國會選舉的兩輪投票。

傳統上，主流政黨採取將極右翼排除在外、被稱為「衛生警戒線」的策略。

瑪琳．雷朋告訴法新社，如今，「40年來導致許多選舉失敗的偽衛生警戒線正在消失」。

共和黨籍參議院議長拉謝（Gerard Larcher）表示，他「永遠不會接受」與國家聯盟的協議，並要求齊歐堤辭職。

Harris Interactive-Toluna 10日公布的民調顯示，只有19%的人支持馬克宏，遠低於國家聯盟的支持率34%。

但在接受採訪時，馬克宏排除大選後辭職的可能性。

即將到來的選舉給整個歐洲敲響警鐘，因為這有可能讓法國陷入困境。歷史上，法國扮演歐盟調停者和支持烏克蘭對抗俄羅斯入侵的關鍵角色。

齊歐堤對TF1電視台表示：「我們需在維持自身黨派的同時結盟…與國家聯盟及其候選人結盟。」他補充說，他已經與3屆總統候選人瑪琳．雷朋和國家聯盟黨魁巴德拉（Jordan Bardella）進行商討。

瑪琳．雷朋稱讚齊歐堤做出「勇敢的選擇」，且具有「責任感」，並表示希望有更多共和黨政治人物跟進。

巴德拉告訴法國電視2台（France 2），他的政黨將支持「數十名」共和黨候選人爭取席位。

法國 馬克宏

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