德極左右派議員杯葛澤倫斯基演說 挺烏前景堪憂

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）警告親俄言論對歐盟國家已構成愈來愈大的危險後，德國極右和極左派民族主義議員今天杯葛澤倫斯基在國會的演說。

法新社報導，澤倫斯基展開外交旋風之旅，尋求各界支持烏克蘭對抗俄羅斯的戰役，他今天在德國國會發表演說。

然而，極右派的「德國另類選擇黨」（AfD）和極左派政黨「莎拉．瓦根克內希特聯盟」（BSW）都對澤倫斯基在德國國會演說進行杯葛，這說明了基輔在獲取支持所面臨的阻力增加。

上述兩黨在9日歐洲選舉中大躍進，AfD得票率勝過德國總理蕭茲（Olaf Scholz）執政聯盟所有3黨；反對運交武器給烏克蘭的新政黨BSW得票率超過6%。

澤倫斯基警告，這兩黨立場構成的威脅不僅侷限於烏克蘭。

他在國會演說前的記者會中表示：「在我看來，最重要的是人們沒有選擇親俄民粹主義言論。但激進親俄言論對你們國家是危險的。」

AfD的共同領導人說，他們「拒絕聆聽穿著迷彩服的演講者演說」。

AfD黨魁赫魯帕拉（Tino Chrupalla）和韋德爾（Alice Weidel）表示，「烏克蘭現在不需要一位戰爭總統，它需要一位準備協商的和平總統」，因此AfD議員決定今天不參與國會活動。

不僅德國如此，整個歐盟極右派在選舉中取得進展，引發外界憂心西方國家支持烏克蘭的未來前景。