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美大使喊2.85萬駐韓美軍隨時待命 回應北韓頻頻挑釁

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
針對北韓動作頻頻，美國駐韓大使高德柏格11日喊話美國準備好因應「任何情況」，強調2萬8500名駐韓美軍隨時待命。美聯社
針對北韓動作頻頻，美國駐韓大使高德柏格11日喊話美國準備好因應「任何情況」，強調2萬8500名駐韓美軍隨時待命。美聯社

韓聯社報導，北韓近來動作頻頻，繼發動垃圾氣球攻擊又傳出北韓軍短暫跨越兩韓邊界，雙邊緊張情勢升溫；對此美國駐韓大使高德柏格（Philip Goldberg）11日喊話美國準備好因應「任何情況」，強調2萬8500名駐韓美軍隨時待命。

高德柏格日前接受美國智庫戰略與國際研究中心（Center for Strategic and International Studies）播客（Podcast）節目專訪，批評北韓空飄垃圾氣球到南韓「令人無法接受」，對於緩解兩韓關係「適得其反」。

高德柏格說，「美國準備好因應任何可能情況」，同時強調2萬8500名駐韓美軍（U.S. Forces Korea）隨時待命護衛盟友南韓。

他還說，美方和大使館每小時、每分鐘都在關注雙邊情勢，呼籲北韓不要加劇緊張關係。

北韓 美國 美軍

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