美大使喊2.85萬駐韓美軍隨時待命 回應北韓頻頻挑釁

汽車與現代科技的結合誕生出各種便利功能，像是與GPS和網路相連的導航地圖，車輛定位和遠端發動，讓你在大型停車場輕鬆找到車，還有車內麥克風用於語音控制，以及可檢測駕駛並調整座椅的鏡頭。 但這些便利功能也有其黑暗面，代表你在車上的一舉一動，如行車速度、煞車力道、停車與花費的時間、甚至愛聽的音樂，全被車子記錄下來。這些個資可能成為行銷與保險公司的數位金礦，也可能淪為駭客竊取的目標。如何避免被自己的愛車監視？隱私專家指點迷津。

2024-06-12 06:00