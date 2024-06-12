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哥斯大黎加血腥6月 平均一天3起謀殺案

中央社／ 瓜地馬拉市11日專電

中美洲國家哥斯大黎加治安急速惡化，根據當地司法調查部門的數據，僅僅在6月的前10天就發生33起謀殺案，平均一天3起；2024年迄今，共發生391起謀殺案，平均一天2.4起。對此哥國政府束手無策。

根據媒體「中美洲360」（Centro America360）報導，哥斯大黎加販毒集團及幫派分子爭奪地盤以及販毒路線，導致暴力謀殺案件激增。2023年一年就發生907起謀殺案，超過60%的謀殺案與毒品有關。2024年的情況恐怕會更為嚴重。

就在5月8日，哥斯大黎加海岸警衛隊才在美國的空中支援下，攔截並扣留一艘長11公尺快艇，船上載運2000公斤大麻，還有將近500公斤海洛因，價值超過200萬美元（約合新台幣6478萬元），目的地就是哥斯大黎加的本地毒品市場。

哥斯大黎加雖然不是毒品生產大國，但由於它位於南北交界地理位置，已成為南美毒品銷往北美市場的重要轉運站。

由於哥斯大黎加的治安嚴重惡化，政府和司法調查部門（Organismo de Investigación Judicial,OIJ）飽受各界批評。哥國黨政人士要求哥斯大黎加總統查維斯（Rodrigo Chaves）宣布國家進入緊急狀態，給予警察部門更多資源，有效打擊組織犯罪。

哥斯大黎加昔日是中美洲最安全，最負盛名的旅遊國家，享有中美洲「和平綠洲」的美譽。尤其是位於加勒比海沿岸的風光，更吸引全球絡繹不絕的觀光客。但是這幾年來由於販毒猖獗，組織犯罪以及貧富差距過大所導致的社會問題，旅遊觀光產業已經受到衝擊，國際遊客明顯減少。

美國國務院去年7月發布針對哥斯大黎加的二級旅遊警報，美國駐哥斯大黎加大使館也在官網公布緊急訊息，呼籲所有在當地的美國人必須提防各種偷竊和武裝搶劫，因為先前發生過蒙面歹徒闖入旅館搶劫、持槍挾持美國公民的案件。即使是在哥國首都聖約瑟（San Jose），入夜後也要避免外出，以保障自身安全。

毒品 美國公民

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