聽新聞
test
0:00 / 0:00

美擬用海量無人機 拖慢陸侵台

聯合報／ 記者張文馨／華盛頓報導

針對抑制北京犯台野心，美軍印太司令巴帕羅日前接受華盛頓郵報專欄作家羅金專訪表示，一項名為「地獄」的應變計畫，將讓美軍得以快速部署無人機干擾中共行動，為美國集結盟友爭取時間；羅金以美中軍事預算及軍力發展分析，認為剩下的時間已經不多。

巴帕羅在新加坡參加安全論壇香格里拉對話場邊，接受羅金專訪，分析解放軍攻台對策。巴帕羅表示，北京想在全世界集結起來採取行動前，對台速戰速決並造成既定事實；當北京展開侵略行動，美軍會部署數以千計無人潛艇、船艦和飛機，湧入台海阻止解放軍，為台灣、美國與友軍爭取集結時間。

巴帕羅說，透過運用機密的軍事能力，可把台海變成無人地獄（hellscape），讓解放軍度過非常悲慘的一個月，為我方爭取時間；巴帕羅沒有透露計畫細節，但強調可以實現。

將無人機能力投入台海衝突，與美國五角大廈正在發展的大規模複製無人機計畫相呼應。

五角大廈去年九月推出複製（Replicator）計畫，預計花十八個月到廿四個月，在不同領域打造數千套自主武器系統，以小型、智能、便宜且大量的武器平台，來應對大陸競爭，包含台海衝突；國防部本財政年度為這項計畫投入五億美元。

巴帕羅表示，大量發展無人機武器是美國從烏克蘭戰場學到的經驗。

巴帕羅預估，解放軍年度預算高達七千億美元，而美國二○二四財年國防預算約八千四百億美元。羅金分析，北京正全面發展核能、海軍、空軍、網路、情報和電子戰能力，並透過經濟、政治和假訊息等手段來干擾台灣人民，推動統一進程，這些遠非印太司令部所能應對。

羅金表示，華府必須採取更多行動，增加習近平占領台灣所必須付出的成本。

北京 美國 解放軍

延伸閱讀

烏軍稱擊毀俄最先進匿蹤戰機Su-57 陸官媒狠批：屢屢刷新丟人記錄

印太司令：中國若犯台 美軍將投入大量無人機「把台海變地獄」

把台海變無人地獄？美軍擬大量部署無人機 拖慢解放軍侵台腳步

華郵專欄作家：美軍計劃「地獄景象」挫中共犯台

相關新聞

北韓越分界線 南韓急射擊驅回

韓聯社報導，南韓合同參謀本部（聯參）十一日證實，北韓軍隊九日曾「侵犯」兩韓邊界軍事分界線（ＭＤＬ），南韓軍隊實施警告射擊...

美擬用海量無人機 拖慢陸侵台

針對抑制北京犯台野心，美軍印太司令巴帕羅日前接受華盛頓郵報專欄作家羅金專訪表示，一項名為「地獄」的應變計畫，將讓美軍得以...

義G7峰會 聚焦援烏、加薩停火

七大工業國集團（Ｇ７）十三日至十五日將於輪值主席國義大利舉行領袖峰會，焦點可能包括如何運用全球各地被凍結的俄羅斯資產來援...

北韓軍人越界 專家：恐是大行動前的挑釁試探

南韓軍方十一日指稱約廿名北韓軍人九日短暫跨越兩韓邊界，但研判此舉可能不是蓄意。有北韓問題專家提醒，這可能是更大規模行動前...

馬拉威副總統等10人墜機身亡 前第一夫人也罹難

搜救人員在一處多霧森林尋獲飛機殘骸後，馬拉威總統查奎拉今天證實，副總統齊里瑪在墜機事故中身亡；與他同機的另外9名罹難者中...

首爾神秘團體3D列印智慧氣球 送電子喇叭到平壤罵金正恩

在北韓持續朝南韓空飄「垃圾氣球」之際，一個總部設在首爾的神秘團體也陸續飄送「智慧氣球」，可以深入北韓散發傳單，並以電子喇...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。