美擬用海量無人機 拖慢陸侵台

針對抑制北京犯台野心，美軍印太司令巴帕羅日前接受華盛頓郵報專欄作家羅金專訪表示，一項名為「地獄」的應變計畫，將讓美軍得以快速部署無人機干擾中共行動，為美國集結盟友爭取時間；羅金以美中軍事預算及軍力發展分析，認為剩下的時間已經不多。

巴帕羅在新加坡參加安全論壇香格里拉對話場邊，接受羅金專訪，分析解放軍攻台對策。巴帕羅表示，北京想在全世界集結起來採取行動前，對台速戰速決並造成既定事實；當北京展開侵略行動，美軍會部署數以千計無人潛艇、船艦和飛機，湧入台海阻止解放軍，為台灣、美國與友軍爭取集結時間。

巴帕羅說，透過運用機密的軍事能力，可把台海變成無人地獄（hellscape），讓解放軍度過非常悲慘的一個月，為我方爭取時間；巴帕羅沒有透露計畫細節，但強調可以實現。

將無人機能力投入台海衝突，與美國五角大廈正在發展的大規模複製無人機計畫相呼應。

五角大廈去年九月推出複製（Replicator）計畫，預計花十八個月到廿四個月，在不同領域打造數千套自主武器系統，以小型、智能、便宜且大量的武器平台，來應對大陸競爭，包含台海衝突；國防部本財政年度為這項計畫投入五億美元。

巴帕羅表示，大量發展無人機武器是美國從烏克蘭戰場學到的經驗。

巴帕羅預估，解放軍年度預算高達七千億美元，而美國二○二四財年國防預算約八千四百億美元。羅金分析，北京正全面發展核能、海軍、空軍、網路、情報和電子戰能力，並透過經濟、政治和假訊息等手段來干擾台灣人民，推動統一進程，這些遠非印太司令部所能應對。

羅金表示，華府必須採取更多行動，增加習近平占領台灣所必須付出的成本。