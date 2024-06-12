北韓軍人越界 專家：恐是大行動前的挑釁試探

南韓軍方十一日指稱約廿名北韓軍人九日短暫跨越兩韓邊界，但研判此舉可能不是蓄意。有北韓問題專家提醒，這可能是更大規模行動前的小型挑釁試探。此外，南韓如今對民間團體空飄反北韓傳單一事沒有法源可管理制止，此事可能讓兩韓對立更加升高。

脫北者出身、南韓世界朝鮮問題研究所專家安燦一（譯音）向法新社說，平壤可能是用短暫越界試水溫，也可以視為北韓領導人金正恩胞妹金與正日前提到對南韓「新反制措施」的一環。北韓曾威脅以砲襲回應南韓邊境心戰喊話設施。

數名專家提醒，首爾近期決定全面中止九一九兩韓軍事協議、重啟喊話行動等，可能會導致嚴峻後果，畢竟過去你來我往的宣傳動作曾對兩韓關係造成實際衝擊。例如在二○二○年，平壤就因不滿反北韓傳單，片面切斷與南韓的官方軍事和政治溝通管道，還炸毀北韓開城的兩韓聯絡辦公室。二○二二年，平壤指稱南韓宣傳物可能散播新冠病毒。

路透指出，南韓其實不願見到兩韓邊界情勢升高，北韓則是厭惡來自南韓的空飄氣球帶來外界訊息。北韓近期空飄垃圾氣球到南韓，目的是報復南韓民間團體空飄反北韓傳單等物品。

南韓原本在二○二○年立法禁止向北韓空飄傳單，但這項法律去年九月被宣告侵害言論自由而違憲失效，南韓民間團體空飄氣球行動大增，引發南北韓緊張。事實上，部分南韓民眾認為這是不必要挑釁、影響人民安全，曾和空飄團體衝突，但恐無法阻止這類行動繼續煽動兩韓對立。

有南韓團體還用３Ｄ列印機、線上取得的零件製作「智慧氣球」，有時甚至搭載ＧＰＳ追蹤功能，造價不菲。發送智慧氣球的團體說，邊境的南韓陸戰隊軍人曾以口頭呼籲他們不要飄送氣球。不過南韓軍方說，軍人無權限制民間團體空飄氣球。