北韓越分界線 南韓急射擊驅回

韓聯社報導，南韓合同參謀本部（聯參）十一日證實，北韓軍隊九日曾「侵犯」兩韓邊界軍事分界線（ＭＤＬ），南韓軍隊實施警告射擊，越界的北韓軍隨即撤退。

南韓軍方表示，北韓軍人九日中午十二時卅分在中部戰線軍事緩衝區（ＤＭＺ）進行作業時越過軍事分界線，南韓軍方喊話示警，並且實施警告射擊，「北韓軍立刻北返，此後並無其他特別動向」。

聯參表示，當時有大約廿至卅名北韓軍人越界約五十公尺，他們手持鐵鍬，似乎是在緩衝區施工而誤闖，部分北韓軍有武裝。聯參發言人李誠俊十一日在例行記者會表示，非軍事區目前草木茂盛，難以看清軍事分界線標記，北韓軍在沒有路的情況下撥開植被南下，南韓守軍在其接近軍事分界線之前就發現相關動向。

李誠俊表示，韓軍警告射擊後，北韓軍立即北上撤退，南韓認為北韓並非蓄意侵犯軍事分界線。

不過，朝鮮半島近來局勢升溫，此事仍引發矚目。北韓近來向南韓空飄數以千計裝滿垃圾穢物的氣球，報復南韓民間團體空飄反北韓傳單，南韓則是於九日恢復在邊境附近對北韓心戰喊話，是六年來首次。南韓表示，北韓也已安裝邊境擴音器當作回應，只是尚未啟用。

韓聯社指出，北韓軍人越界一事，南韓刻意保留兩天才公開，就是為了避免南北韓緊張情勢升高。此外，南韓在越界事件幾小時後、九日傍晚曾對北韓進行心戰喊話，隨後就沒有進一步喊話行動。

北韓領導人金正恩胞妹、勞動黨中央委員會副部長金與正九日透過朝中社發表談話稱，若南韓同時發起空飄傳單和心戰喊話挑釁，北韓將採取全新應對策略。

長二四八公里、寬四公里的兩韓非軍事區是世界上戒備最森嚴的邊境，區內和附近估計埋設二百萬枚地雷，兩側都有鐵絲網、戰車陷阱和軍隊把守。這是一九五○年至五三年韓戰留下的遺跡，這場戰爭只簽署停戰協議而非和平條約，因此兩韓嚴格來說仍處於戰爭狀態。