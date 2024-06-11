快訊

非首次惹議！潮州副站長「舉槍」自拍槓酸民 台鐵政風將介入調查

俄最先進匿蹤戰機Su-57傳遭擊毀 陸官媒狠批：屢屢刷新丟人記錄

對薪資不滿？華視資深主播驚傳閃電請辭 同事不意外曝「關鍵原因」

穆迪：法國政局不穩定性增 信評面臨調降風險

中央社／ 巴黎10日綜合外電報導
歐洲議會選舉結果9日揭曉，法國總統馬克宏所屬政黨復興黨估計得15%選票，不敵極右派國民聯盟的31.5%。馬克宏透過電視演說拋出解散國會震撼彈（如圖），預計月底進行下議院首輪改選。法新社
歐洲議會選舉結果9日揭曉，法國總統馬克宏所屬政黨復興黨估計得15%選票，不敵極右派國民聯盟的31.5%。馬克宏透過電視演說拋出解散國會震撼彈（如圖），預計月底進行下議院首輪改選。法新社

國際信用評級機構穆迪（Moody's）今天示警，由於法國總統馬克宏昨天解散國會提前舉行選舉，使得法國「政治不穩定性」風險升高，這可能導致法國信用分數降低。

馬克宏（Emmanuel Macron）因他的中間派政治團體在昨天舉行的歐洲議會（European Parliament）選舉大敗給極右派，而決定解散法國下議院「國民議會」（National Assembly），並宣布將分2輪選出新國會，投票日分別在本月30日和7月7日。

法新社報導，穆迪今晚發布聲明表示，這場提前選舉使得法國「財政重整面臨的風險升高」，對其信用評級帶來負面效應。

穆迪說，鑑於法國目前政治環境朝極端分化，選舉的贏家不太可能在國會取得絕對多數，且新一屆國會也可能對政府提出不信任案。「未來政治不穩定性變大的風險高，尤其因為國民議會在上任1年內不能解散。」

穆迪進一步指出，考量到法國下一屆政府繼承的財政情況艱難程度，「潛在的政治不穩定性對信用構成風險」。

早在歐洲議會選舉前，法國已面臨財政赤字不斷擴大及信評機構敦促其減少龐大負債的雙重壓力。法國政府今年已宣布刪減100億歐元（約新台幣3473億元）的緊急支出。

法國 風險

延伸閱讀

歐洲議會極右翼勢力抬頭 歐盟對華政策是否轉向？

2024歐洲議會大選：極右派勢力擴張，法國馬克宏敗選「解散國會」的政治豪賭

歐洲議會右傾 股匯債重挫

歐洲議會選舉 右派勢力大勝 馬克宏宣布解散國會 提前改選

相關新聞

南海紛爭多年 越南國家主席喊話北京：望妥善處理海上爭端

中越兩國在南海陷入長達多年的海上爭端，越南外交部此前曾表示，對中國大陸測量船出現在越南專屬經濟區深感擔憂。越南國家主席蘇...

首爾神秘團體3D列印智慧氣球 送電子喇叭到平壤罵金正恩

在北韓持續朝南韓空飄「垃圾氣球」之際，一個總部設在首爾的神秘團體也陸續飄送「智慧氣球」，可以深入北韓散發傳單，並以電子喇...

歐洲議會極右翼勢力抬頭 歐盟對華政策是否轉向？

在上周日（6月9日）結束的歐洲議會大選中極右翼勢力取得明顯勝利。法國總統馬克宏所在的復興黨獲得的支持率遠低於勒龐領導的極右翼政黨國民聯盟 (RN) 。德國極右翼政黨選項黨（AFD）在投票中成為德國得票率第二高的政黨。義大利總理梅洛尼領導的極右翼「義大利兄弟黨（Fdl）」在義大利名列前茅。

南韓前國情院長點名中共 直言對台立場為世界和平蒙上不祥陰影

南韓前國家情報院院長金奎顯（Kim Kyou-hyun）10日表示，由於中國、俄羅斯、伊朗、朝鮮等強大修正主義勢力崛起，...

4美大學講師中國遇襲 愛荷華州議員胞兄也遭刺傷

美國媒體與美國政府官員表示，來自愛荷華州一所小型大學的4名美國教師在中國東北部吉林省一個公園遭人刺傷。愛荷華州眾議員扎布...

英媒：馬拉威副總統墜機身亡 舉國哀悼一天

非洲國家馬拉威副總統齊里瑪和其他9人搭乘的軍方飛機日前傳出失聯，當局隨後展開搜救行動。英國太陽報11日引述一份馬拉威總統...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。