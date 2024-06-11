快訊

手腳慢搶不到！她好奇45K以上房子都誰在租 眾人曝1族群最愛：爽翻

新店烤漆工廠全面燃燒！大量濃煙直竄天際 53輛消防車馳援灌救

「焦糖哥哥」接任民進黨北市黨部執行長 張茂楠揭賴總統提過這事

反對中資公司蘇門答臘採礦 印尼民眾赴中國使館抗議

中央社／ 雅加達11日專電

北蘇門答臘數十名居民擔心中資公司採礦可能影響農民生計，今天在中國駐印尼大使館前抗議，要求取消開發計畫。他們帶著農作物演行動劇，戴上中國國家主席習近平和印尼總統佐科威的面具表示抗議。

來自北蘇門答臘省代里縣（Dairi Regency）的數十名居民和非政府組織彩虹慈愛基金會（YayasanDiakonia Pelangi Kasih, YDPK）今天中午到雅加達南區中國駐印尼大使館前示威抗議，他們高舉布條，揮舞旗幟，居民帶著農作物演出行動劇，諷刺中資公司在當地採礦將影響農民生計。

穿著傳統服飾的代里縣居民芮妮（Rainim Purba）告訴中央社，她今天到中國大使館是想讓中國和印尼政府知道，他們對中國企業向印尼達瑞礦業公司（Dairi Prima Mineral）提供貸款支持採礦計畫，感到相當失望。

芮妮和其他居民擔憂，採礦對環境將造成巨大破壞，且可能污染水源影響農業，對居民的日常生活造成很大衝擊，呼籲「中國和印尼政府停止支持這項採礦計畫」。

她說：「我們好幾個世代都住在代里縣，我們擔心採礦會威脅到我們的生活、我們的農田，這就是為何今天要來這裡發聲，對（中國駐印尼）大使發聲，以及讓在印尼的中國人知道我們的焦慮。」

抗議民眾在中國大使館前，戴上習近平和佐科威（Joko Widodo）、印尼海洋事務與投資統籌部長盧胡特（Luhut Pandjaitan）和總統當選人普拉伯沃（Prabowo Subianto）的面具表達抗議。

彩虹慈愛基金會發言人莫妮卡（Monica Siregar）說，當地自然災害頻傳，不適合採礦，有許多專家研究指出當地不應採礦，「因此若礦場開始營運，等於是場大災難」。

她說，當地居民針對政府頒發開發許可提出控告，並將此案提交到最高法院。

YDPK引述中國有色金屬建設公司的官方公告指出，印尼達瑞礦業公司在4月27日獲得母公司中國有色金屬建設的擔保，獲得2.45億美元的貸款。

莫妮卡批評，儘管已有大量證據顯示，這項採礦計畫將對人民造成傷害，印尼政府和中資公司仍持續推進這項計畫。她要求中國政府必須對這項開發計畫的融資貸款做出回應，並要求停止當地的採礦計畫。

抗議民眾在演出行動劇後，試圖要將相關訴求文件交給中國大使館的人員未果，數度與警衛爆發口角。

美國之音（VOA）曾報導，印尼達瑞礦業公司的51%股份來自中國企業「中國有色礦業集團」旗下的「中國有色金屬建設股份有限公司」、49%股權來自印尼煤礦巨擘「Bumi資源」（Bumi Resources）的子公司「Bumi資源礦物公司」（Bumi ResourcesMinerals）。

印尼 大使館 農民

延伸閱讀

連續5周本土零紀錄破功 高雄20歲男發燒、肌肉痠痛確診登革熱

泰國男神人氣超夯 阿嬤跟著爆紅竟問：他哪位？

羽球／印尼賽封后獲戴資穎祝賀 陳雨菲暖回：小戴姐早日康復

印尼羽賽／「楊肉盧」合拍最終戰 無緣男雙4強

相關新聞

南韓前國情院長點名中共 直言對台立場為世界和平蒙上不祥陰影

南韓前國家情報院院長金奎顯（Kim Kyou-hyun）10日表示，由於中國、俄羅斯、伊朗、朝鮮等強大修正主義勢力崛起，...

英媒：馬拉威副總統墜機身亡 舉國哀悼一天

非洲國家馬拉威副總統齊里瑪和其他9人搭乘的軍方飛機日前傳出失聯，當局隨後展開搜救行動。英國太陽報11日引述一份馬拉威總統...

4美大學講師中國遇襲 愛荷華州議員胞兄也遭刺傷

美國媒體與美國政府官員表示，來自愛荷華州一所小型大學的4名美國教師在中國東北部吉林省一個公園遭人刺傷。愛荷華州眾議員扎布...

東京都知事小池擬6月12日宣布角逐連任 自民黨支持

日本東京都知事選舉將於7月7日投開票，相關人士透露，現任知事小池百合子正規劃明天宣布參選。在此之前，自民黨東京都黨部昨天...

韓媒指下周中韓安全對話會議 可惜出席人物曝光

韓聯社綜合南韓多名外交人士消息，韓中兩國正就下周在首爾舉行外交安全對話會議進行最終協商。可能出席者為南韓外交部第一次官金...

二戰後最動盪時期 2023武裝衝突破紀錄

世界進入二戰以後最暴力的時期！挪威奧斯陸和平研究所10日公布調查顯示，2023年是二戰有紀錄以來最多武裝衝突的年份，雖然死亡人數下降，但參與衝突的組織複雜度增加，讓研究者擔心未來衝突會更難處理。衝突主要傷亡為俄烏戰爭與以哈戰爭，數量增加是因為伊斯蘭國（ISIS）的擴散。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。