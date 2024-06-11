反對中資公司蘇門答臘採礦 印尼民眾赴中國使館抗議

北蘇門答臘數十名居民擔心中資公司採礦可能影響農民生計，今天在中國駐印尼大使館前抗議，要求取消開發計畫。他們帶著農作物演行動劇，戴上中國國家主席習近平和印尼總統佐科威的面具表示抗議。

來自北蘇門答臘省代里縣（Dairi Regency）的數十名居民和非政府組織彩虹慈愛基金會（YayasanDiakonia Pelangi Kasih, YDPK）今天中午到雅加達南區中國駐印尼大使館前示威抗議，他們高舉布條，揮舞旗幟，居民帶著農作物演出行動劇，諷刺中資公司在當地採礦將影響農民生計。

穿著傳統服飾的代里縣居民芮妮（Rainim Purba）告訴中央社，她今天到中國大使館是想讓中國和印尼政府知道，他們對中國企業向印尼達瑞礦業公司（Dairi Prima Mineral）提供貸款支持採礦計畫，感到相當失望。

芮妮和其他居民擔憂，採礦對環境將造成巨大破壞，且可能污染水源影響農業，對居民的日常生活造成很大衝擊，呼籲「中國和印尼政府停止支持這項採礦計畫」。

她說：「我們好幾個世代都住在代里縣，我們擔心採礦會威脅到我們的生活、我們的農田，這就是為何今天要來這裡發聲，對（中國駐印尼）大使發聲，以及讓在印尼的中國人知道我們的焦慮。」

抗議民眾在中國大使館前，戴上習近平和佐科威（Joko Widodo）、印尼海洋事務與投資統籌部長盧胡特（Luhut Pandjaitan）和總統當選人普拉伯沃（Prabowo Subianto）的面具表達抗議。

彩虹慈愛基金會發言人莫妮卡（Monica Siregar）說，當地自然災害頻傳，不適合採礦，有許多專家研究指出當地不應採礦，「因此若礦場開始營運，等於是場大災難」。

她說，當地居民針對政府頒發開發許可提出控告，並將此案提交到最高法院。

YDPK引述中國有色金屬建設公司的官方公告指出，印尼達瑞礦業公司在4月27日獲得母公司中國有色金屬建設的擔保，獲得2.45億美元的貸款。

莫妮卡批評，儘管已有大量證據顯示，這項採礦計畫將對人民造成傷害，印尼政府和中資公司仍持續推進這項計畫。她要求中國政府必須對這項開發計畫的融資貸款做出回應，並要求停止當地的採礦計畫。

抗議民眾在演出行動劇後，試圖要將相關訴求文件交給中國大使館的人員未果，數度與警衛爆發口角。

美國之音（VOA）曾報導，印尼達瑞礦業公司的51%股份來自中國企業「中國有色礦業集團」旗下的「中國有色金屬建設股份有限公司」、49%股權來自印尼煤礦巨擘「Bumi資源」（Bumi Resources）的子公司「Bumi資源礦物公司」（Bumi ResourcesMinerals）。