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南韓前國情院長點名中共 直言對台立場為世界和平蒙上不祥陰影

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
南韓前國家情報院院長金奎顯10日參加南韓國立外交院和美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）共同舉行的研討會。圖／取自CSIS
南韓前國家情報院院長金奎顯10日參加南韓國立外交院和美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）共同舉行的研討會。圖／取自CSIS

南韓前國家情報院院長金奎顯（Kim Kyou-hyun）10日表示，由於中國、俄羅斯、伊朗、朝鮮等強大修正主義勢力崛起，最近幾年世界範圍內的混亂明顯劇增。美國作為所謂的「西方陣營（Team West）」領導人，應發揮專業領導力，實施構建強大同盟、軍事力量、共享價值等與冷戰時代一脈相承的戰略。

據朝鮮日報報導，金奎顯10日參加南韓國立外交院和美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）共同舉行的研討會，這是他自去年11月辭去南韓國家情報院院長一職後，時隔7個月再次在公開場合發表言論。

金奎顯表示，中國大陸、北韓和俄羅斯等國共享權威主義、獨裁統治和反西方立場，正在挑戰現有的國際協議，將可能對全球穩定和國際規範構成相當大的威脅。他特別點名中國並指出，中國擁有的統治模式，會直接威脅構成國際秩序根基的民主主義價值，其對台灣的立場會為東北亞和全世界的和平與安全蒙上了不祥陰影。

金奎顯指出，以美國為主的「西方陣營」應該像冷戰時代一樣，構建以民主主義、自由市場、國際同盟等為基礎的戰略並採取行動，「美國和中國的拉鋸戰不僅是單純的武力對決，也是兩種截然不同的治理、發展模式之間的較量。」

針對美日韓領導人去年8月在大衛營舉行三邊峰會並簽署協議。金奎顯指出，協議的重要性應該避免可能破壞三國協議精神或承諾的單方面行動。他解釋，這可以理解為即使韓美日三國日後有其他政權上台，也與此無關，要繼續保持合作的連續性，「如果大衛營的構想被忠實履行，不僅能夠加強韓美日關係，還能夠實現印度、太平洋乃至世界安全繁榮的未來願景。」

中共 俄羅斯 南韓 台灣 美國

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