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印度外交部長蘇杰生續任 聚焦印中邊界巡邏問題

中央社／ 新德里11日專電

印度剛完成大選組成新政府，前外交部長蘇杰生（SubrahmanyamJaishankar）續任原職，工作重心之一是解決印中邊界爭議當中的剩餘問題，也就是「巡邏權和巡邏能力」。

印度6月初完成大選，總理莫迪（Narendra Modi）率內閣總辭之後，9日與新的內閣團隊宣誓就職，其中有許多老面孔，但當時尚未公布閣員們的職位。

2019年就出任印度外交部長的蘇杰生，今天宣布續任外交部長一職，並在社群平台X分享新任期的工作重心。

蘇杰生表示，「印度優先」和「寰宇一家」是印度外交政策的引導方針，而來自巴基斯坦的恐怖主義威脅和印度與中國之間的邊界爭議，將是印度重點解決的問題。

他強調，在印中邊界爭議上，印度將聚焦於處理「剩餘議題」。

2020年6月，印度和中國邊防人員在加萬谷（Galwan Valley）爆發鬥毆，互有傷亡，之後雙方在邊界沿線部署重兵對峙，緊張關係延續至今。

雙方經過多輪軍事及外交談判，已經在班公湖（Pangong Tso）南北側、戈格拉（Gogra）與溫泉區（Hot Springs）等潛在衝突點撤軍，但在狄姆喬科（Demchok）和德普桑（Depsang）等潛在衝突點，仍存在重兵對峙。

蘇杰生5月間接受印度媒體訪問時曾說，印中邊界爭議的剩餘問題，主要在於邊界的「巡邏權和巡邏能力」。

印度媒體先前曾引述消息人士報導，中方邊界部隊拒絕承認印度士兵在狄姆喬科和德普桑的巡邏權，阻撓印度士兵前往巡邏。

另一方面，蘇杰生今天也談到他前次任內的外交成果，包括成功舉辦20國集團（G20）峰會、度過COVID-19（2019冠狀病毒疾病）危機、營救受困烏克蘭及蘇丹的印僑、護照服務改善等。

印度 外交部

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