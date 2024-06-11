快訊

手腳慢搶不到！她好奇45K以上房子都誰在租 眾人曝1族群最愛：爽翻

新店烤漆工廠全面燃燒！大量濃煙直竄天際 53輛消防車馳援灌救

「焦糖哥哥」接任民進黨北市黨部執行長 張茂楠揭賴總統提過這事

中國外交部：李強13日起出訪紐澳與馬來西亞3國

中央社／ 台北11日電

中國外交部發言人林劍今天宣布，國務院總理李強13日至20日對紐西蘭、澳洲和馬來西亞進行正式訪問，期間將與澳洲總理艾班尼斯舉行第9輪中澳總理年度會晤。

根據中國外交部官網，林劍表示，應紐西蘭總理盧克森（Christopher Luxon）、澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）和馬來西亞總理安華（AnwarIbrahim）邀請，國務院總理李強將於6月13日至20日對紐西蘭、澳洲和馬來西亞進行正式訪問。

這是李強2023年3月就任總理以來首次訪澳，也是自前任總理李克強於2017年訪紐澳以來，近7年訪問紐、澳最高級別的中國領導人。

新加坡媒體聯合早報昨天引述南洋理工大學拉惹勒南國際關係學院副教授李明江說，中國高層此時出訪對中國態度相對溫和的紐西蘭，是傳遞出「中國可以和西方國家搞好關係」的政治信號。除了推進在農業、貿易和教育等領域的合作，預計中國也會提及紐西蘭有意加入的澳英美三邊安全夥伴關係（AUKUS）。

紐西蘭當代中國研究中心主任楊傑生（JasonYoung）則向法新社分析，李強的訪問說明兩國都願意擱置分歧，「讓雙方得以展示兩國關係中的各種挑戰正受到控制。」

香港南華早報4月曾報導，李強此次訪澳是鞏固北京和坎培拉改善中的經濟關係。

李強 紐西蘭 馬來西亞

延伸閱讀

穩定對外關係 大陸國務院總理李強13日起出訪紐澳、馬來西亞

中國官方釋訊號 業界看好再推房地產新政策

日媒：中方不樂見日韓深化與美合作 李強對「1議題」保持沉默

中韓將重啟自貿談判 中日同意召開新一輪經濟高層對話

相關新聞

南韓前國情院長點名中共 直言對台立場為世界和平蒙上不祥陰影

南韓前國家情報院院長金奎顯（Kim Kyou-hyun）10日表示，由於中國、俄羅斯、伊朗、朝鮮等強大修正主義勢力崛起，...

英媒：馬拉威副總統墜機身亡 舉國哀悼一天

非洲國家馬拉威副總統齊里瑪和其他9人搭乘的軍方飛機日前傳出失聯，當局隨後展開搜救行動。英國太陽報11日引述一份馬拉威總統...

4美大學講師中國遇襲 愛荷華州議員胞兄也遭刺傷

美國媒體與美國政府官員表示，來自愛荷華州一所小型大學的4名美國教師在中國東北部吉林省一個公園遭人刺傷。愛荷華州眾議員扎布...

東京都知事小池擬6月12日宣布角逐連任 自民黨支持

日本東京都知事選舉將於7月7日投開票，相關人士透露，現任知事小池百合子正規劃明天宣布參選。在此之前，自民黨東京都黨部昨天...

韓媒指下周中韓安全對話會議 可惜出席人物曝光

韓聯社綜合南韓多名外交人士消息，韓中兩國正就下周在首爾舉行外交安全對話會議進行最終協商。可能出席者為南韓外交部第一次官金...

二戰後最動盪時期 2023武裝衝突破紀錄

世界進入二戰以後最暴力的時期！挪威奧斯陸和平研究所10日公布調查顯示，2023年是二戰有紀錄以來最多武裝衝突的年份，雖然死亡人數下降，但參與衝突的組織複雜度增加，讓研究者擔心未來衝突會更難處理。衝突主要傷亡為俄烏戰爭與以哈戰爭，數量增加是因為伊斯蘭國（ISIS）的擴散。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。