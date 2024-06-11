中國外交部：李強13日起出訪紐澳與馬來西亞3國
中國外交部發言人林劍今天宣布，國務院總理李強13日至20日對紐西蘭、澳洲和馬來西亞進行正式訪問，期間將與澳洲總理艾班尼斯舉行第9輪中澳總理年度會晤。
根據中國外交部官網，林劍表示，應紐西蘭總理盧克森（Christopher Luxon）、澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）和馬來西亞總理安華（AnwarIbrahim）邀請，國務院總理李強將於6月13日至20日對紐西蘭、澳洲和馬來西亞進行正式訪問。
這是李強2023年3月就任總理以來首次訪澳，也是自前任總理李克強於2017年訪紐澳以來，近7年訪問紐、澳最高級別的中國領導人。
新加坡媒體聯合早報昨天引述南洋理工大學拉惹勒南國際關係學院副教授李明江說，中國高層此時出訪對中國態度相對溫和的紐西蘭，是傳遞出「中國可以和西方國家搞好關係」的政治信號。除了推進在農業、貿易和教育等領域的合作，預計中國也會提及紐西蘭有意加入的澳英美三邊安全夥伴關係（AUKUS）。
紐西蘭當代中國研究中心主任楊傑生（JasonYoung）則向法新社分析，李強的訪問說明兩國都願意擱置分歧，「讓雙方得以展示兩國關係中的各種挑戰正受到控制。」
香港南華早報4月曾報導，李強此次訪澳是鞏固北京和坎培拉改善中的經濟關係。
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