李強15日訪問澳洲 聚焦關鍵礦產投資
中國國務院總理李強將在15日至18日訪問澳洲4天，除了將與澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）會面，李強還將參訪西澳礦產業，關注中國在澳洲關鍵產業投資，讓澳洲關鍵礦產掌控議題成為焦點。
李強訪澳之旅為2017年時任中國國務院總理李克強訪澳後，再有中國總理訪問澳洲，李強也是7年來訪澳最高層級中國官員。
澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）今對李強訪問表示歡迎，他說，澳洲將繼續尋求與中國穩定與直接的關係。
李強將於15日抵達南澳阿得雷德（Adelaide）為訪澳之旅拉開序幕，他預計宣布延長與阿得雷德動物園（Adelaide Zoo）2隻熊貓旺旺（Wang Wang）與福妮（Funi）今年將到期的租借契約、及其續約時間，延續中國熊貓外交。李強並將在16日會見澳洲紅酒業者。
李強17日將轉往澳洲首都坎培拉（Canberra）與澳洲總理艾班尼斯會面，兩人並將在18日一同前往西澳伯斯（Perth），李強將參訪礦業公司並會見西澳政要。
期間，李強將訪問位於西澳奎那那（Kwinana）的中國控股公司澳洲「天齊鋰業」 （Tianqi LithiumAustralia）之設施，及參訪由FMG集團（FortescueMetals Group）營運的氫氣研發廠。
關鍵礦產的掌控已成為重要政治議題，儘管澳洲正試圖修復與中國關係，然而，澳洲政府近日下令中國相關基金減持其在當地稀土礦商中的股份。
根據國際能源總署（International Energy Agency），中國控制全球70%的稀土開採和90%的加工產能。澳洲已將稀土納入其關鍵礦產策略，希望協助國內企業部門在中國境外發展供應鏈。
此外，外界預計中國可能藉此訪問取消對澳洲活龍蝦的進口「禁令」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言