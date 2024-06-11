二戰後最動盪時期 2023武裝衝突破紀錄

世界進入二戰以後最暴力的時期！挪威奧斯陸和平研究所10日公布調查顯示，2023年是二戰有紀錄以來最多武裝衝突的年份，雖然死亡人數下降，但參與衝突的組織複雜度增加，讓研究者擔心未來衝突會更難處理。衝突主要傷亡為俄烏戰爭與以哈戰爭，數量增加是因為伊斯蘭國（ISIS）的擴散。

武裝衝突59場

根據《半島電視台》報導，挪威奧斯陸和平研究所10日公布了2023年的戰爭與衝突數據，去年一共發生了59場武裝衝突，主要還是俄烏戰爭與以哈衝突最大，衝突發生最多的地方是非洲有28場，依序下來是亞洲17場、中東10場、3場在歐洲與1場在美洲大陸。

雖然衝突的數量增加，但衝突發生的國家卻從2022年的39個下降到34個。衝突數量增加的主要原因是ISIS殘部在亞洲與中東的擴散，且非國家的軍事行動者也變多。和平研究所擔心，衝突國家更集中，還有參與衝突的組織多元化，會讓許多人道NGO的救難工作更難進行。

非洲衝突倍增

另外，根據瑞典烏普薩拉大學的統計，去年因為武裝衝突死掉的人數比起2022年減半，來到12.2萬人，人數雖然減少但還是1989年統計裡來第三高，而除了俄烏戰爭與以哈戰爭，衣索比亞政府與提格瑞省武裝組織的衝突也造成不少傷亡。

研究報告的作者魯斯坦直言，全球政處於冷戰過後最暴力的年代，且武裝衝突也會隨著各國出現各種不同狀態的組織而變得更加複雜難解。《報告》還提到，非洲的衝突數比起10年前快增加一倍，過去3年非洲因為武裝衝突導致超過33萬人死亡。

中東在2022年時僅5千人因衝突死亡，是2011年以來最低，但2023年馬上就暴增到2.6萬人，其中2.3萬人事因為以哈戰爭而死亡。

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